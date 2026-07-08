Declarațiile președintelui Nicușor Dan la încheierea summitului NATO de la Ankara

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Au fost mai multe subiecte importante. În primul rând, cum am spus dimineață, declarația finală a summitului, care spune că reafirmă unitatea, importanța articolului cinci de apărare colectivă și continuarea legăturii transatlantice, adică participarea Statele Unite, implicarea în alianță.

A fost, după cum știți, summitul de la Haga a fost un moment de cotitură anul trecut, în care Statele Unite, în mod justificat, au pus în discuție necesitatea echilibrării cheltuielilor de apărare între Statele Unite și statele europene.

Și atunci a fost un angajament trei virgulă cinci plus unu virgulă cinci la sută din produsul intern brut până în 2025, cheltuielile fiecăruia din statele NATO pentru apărare. Și a fost un moment acum la un an, în care să vedem cum suntem fiecare.

Și răspunsul este că statele europene au luat în serios promisiunea pe care au făcut-o în urmă cu un an. Dacă vorbim de România, România este la anul acesta la aproximativ 2,5 plus 1,2. Și important, din cei 2,5, 40 la sută sunt pentru înzestrarea propriu-zisă, adică de cumpărare de echipament nou.

A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente.

Și aici sunt niște inițiative noi. Cum pe noi ne interesează foarte tare aceasta, numită Drone Edge, la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, cum am spus și dimineață, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru.

Și discuția despre cum facem, cum flexibilizăm, astfel încât echipamentele să vină în timp util și nu cum se poate întâmpla dacă rămânem în cadrul actual, toate procedurile de achiziții, să avem echipamente peste trei, patru sau cinci ani. Din nou, un lucru bun pentru România să aibă afirmat în declarația summitului că Rusia este principală amenințare la adresa Alianței, implicit importanța Flancului Estic.

S-a menționat în declarația summitului sprijinul pentru Ucraina, ceea ce este important pentru apărarea Europei și a României și în intervenția pe care am avut-o am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi, pentru față de Flancul estic.

Unul este Moldova, da, și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru, dar care împărtășește valorile occidentale și, bineînțeles, importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică, pentru că Marea Neagră, pe de o parte, Marea Neagră urmează să producem și noi, și Turcia gaz.

Pe de altă parte, este poarta de intrare în Europa a energiei din zona caspică și prin asta importanța Mării Negre. Și aici, cum va anunța domnul ministru, printr-un acord care s-a semnat în cadrul summitului cu Turcia și Bulgaria, s-a extins operațiunea de deminare la infrastructura critică, deci inclusiv la Neptun Deep și la conexiunea cu-cu țărmul.

Am informat aliații despre progresele pe care le-am făcut împreună cu Bulgaria pentru acel hub de securitate civil și invitația pentru parteneri să se alăture acestei inițiative. La fel, va fi o interfață între Europa și zona caspică.

În marja summitului am profitat pentru a ne întâlni cu oameni cu care nu ne întâlnim în mod uzual la Consiliile Europene și am avut ieri o întâlnire cu o delegație de senatori americani preocupată de relația cu NATO.

Așa cum am spus, am vorbit despre viziunea noastră, cumva comună, despre viitorul NATO și am vorbit despre relația bilaterală cu interesul nostru de a menține și eventual extinde prezența militară americană în România și de a extinde prezența economică a Statelor Unite în România, investiții și, care, investiții consistente care să aducă de asemenea un plus de securitate.

Am avut azi o întâlnire cu prim-ministrul canadian. Am discutat de reactoarele de la Cernavodă, de faptul că pe tehnologia canadiană, partea română a dezvoltat niște soluții complementare și de posibilitatea noastră ca împreună să mergem cu aceste tehnologii comune pe piața globală și, în general, de posibilitatea, oportunitățile de a extinde legăturile economice cu Canada. Ne-am văzut, de asemenea, cu președintele Coreei de Sud.

După cum știți, Coreea de Sud este implicată, de asemenea, și în reabilitarea și în construcția noilor facilități (instalații - n. red.) de la Cernavodă. De asemenea, Coreea este implicată în localizarea unor unități de producție militară și posibilitatea de a avea o creștere a schimburilor comerciale cu Coreea. Și o întrevedere cu prim-ministrul britanic, cu care am discutat mai mult de chestiuni de securitate, prezența militară britanică în România, incidentele cu drone pe care le-am avut recent și cum putem să progresăm în această zonă.