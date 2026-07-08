Surse: Nicușor Dan îi cheamă luni, la Cotroceni, pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR

Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan îi cheamă, luni, la discuții la Cotroceni, pe liderii Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Frit, într-o nouă încercare de a debloca criza politică, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Președintele îi cheamă pe liderii fostei coaliții de guvernare pentru a se ajunge la un acord cu privire la desemnarea unui premier.

Social-democrații vor să fie primii la guvernare dacă se ajunge la o rotativă și nu vor să voteze un guvern din care nu fac parte.

PNL spune că, dacă este vorba despre un guvern de centru-dreapta format din PNL, USR și UDMR, atunci liberalii vor să fie primii la guvernare, nu PSD.

Liberalii nu ar urma să voteze un guvern minoritar PSD dacă nu sunt primii la guvernare.

Surse din partide spun că, dacă nu se va ajunge la un consens, se va apela din nou la medierea președintelui Nicușor Dan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că, în principiu, e de acord cu un guvern de armistițiu, dar că social-democrații nu susțin un executiv condus de Siegfried Mureșan, deoarece „Mureșan este un Bolojan mai mic”. Grindeanu a susținut că USR „ar trebui să meargă în opoziție”.

Tototdată, Sorin Grindeanu, a spus că România încă nu are un guvern cu drepturi depline „deoarece niciun partid nu a reușit să demonstreze că are o majoritate de 233 de voturi în Parlament, iar negocierile au fost marcate de schimbări succesive de poziție”. Mai mult, într-un interviu la Digi24, Grindeanu a cerut PNL-ului să „facă primul pas” și dea „hotărâri în interior că vă duceți și discutați cu PSD”.

PSD şi PNL se ceartă "ca la grădiniţă, iar singurii care au de câştigat sunt extremiştii", a declarat luni, la RFI liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond. El le-a cerut partidelor să renunțe la liniile roșii în negocieri. Totodată, el a spus că Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să iasă din pasivitate şi să aibă o implicare mai activă la formarea unui nou Guvern.

La rândul său, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat duminică seară că USR nu va mai fi în aceeaşi coaliţie de guvernare în acelaşi timp cu PSD şi crede că nici social-democraţii nu îşi mai doresc acest lucru.