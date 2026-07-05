Oana Țoiu acuză PSD că „frânează” reformele: „Noi nu vom mai fi în aceeași coaliție de guvernare cu PSD în acest mandat”

Oana Țoiu a făcut parte din delegația USR, care a participat la discuțiile cu Președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan. Foto: Agerpres

Oana Țoiu a declarat că USR și PSD nu vor mai face parte din aceeași coaliție politică în acest mandat, deoarece „nu mai există încrederea necesară” pentru a guverna împreună. Ministra USR de Externe i-a acuzat pe social-democrați că vor să frâneze reformele și din acest motiv au depus moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Oana Țoiu a declarat că la negocierile pentru deblocarea crizei politice și formarea unei noi majorități guvernamentale, USR are o linie roșie: nu va mai accepta o alianță cu PSD.

„Noi nu vom mai fi în aceeași coaliție de guvernare, în același guvern, în același timp cu PSD-ul, pe durata acestui mandat. Și nici ei nu cred că își doresc acest lucru, dar este foarte clar în acest moment că nu există încrederea necesară pentru a guverna împreună. Dar, există responsabilitatea în acest cadru de reprezentare, deja decis de oameni la vot, fie să mergem către alegere anticipate și să reconfirmăm încrederea din partea cetățenilor prin vot, fie să găsim o soluție negociată pentru pasul următor“, a spus ministra USR.

Oana Țoiu a adăugat că în prezent există „câteva soluții” pe masa partidelor politice, iar USR susține inclusiv o revenire la calendarul anterior agreat privind rotativa guvernamentală.

„Propunerea pe care am avut-o noi și care este din partea USR, a PNL și a UDMR în negocieri, este să ne întoarcem la calendarul anterior agreat privind rotativa guvernamentală. Dar, sigur, această linie roșie foarte importantă după moțiunea care a dat jos guvernul este să nu mai guvernăm împreună, pentru că e clar că nu mai avem această încredere unii în ceilalți, oricât de fragila ar fi fost ea și înainte, și să putem să facem asta pe rând”, a spus Țoiu.

Ministra Afacerilor Externe a mai spus că la următoarele alegeri politicienii vor da socoteală în fața alegătorilor pentru această criză politică.

„Oamenii au văzut de unii singuri cine a creat această criză (...). Dar toți vom da socoteală, de fapt, în fața cetățenilor care așteaptă de la fiecare politician să-și respecte promisiunile în baza cărora a luat votul. Și noi aici am candidat pe o platformă bazată pe reforme, pe schimbare, pe reforme structurale. Pentru asta muncim zi de zi și și de aceea nu vom mai putea să fim în același timp într-un guvern cu PSD-ul care are o platformă tocmai de a opri sau de a frâna aceste reforme, cum au spus de altfel și public în momentul în care au depus moțiunea de cenzură pe care au negociat-o și au votat-o cu AUR”, a mai spus Țoiu.

Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să se întâlnească „săptămânal” până când ajung la o înțelegere pentru instalarea unui nou guvern. Șeful statului a declarat că își dorește un guvern cu puteri depline, dar responsabilitatea este acum la partide, după ce el a făcut două nominalizări de premier.

Nicușor Dan a adăugat că el nu are nicio condiție pentru partide și nu le impune să încheie un acord, ci doar să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlamentul României.