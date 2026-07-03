Kelemen Hunor cere o rezolvare rapidă a crizei politice: „Oamenii s-au săturat de acest circ. Soluţia se află la PSD, PNL, USR şi UDMR”

Liderul UDMR a spus că formațiunea este pregătită să discute „orice soluție responsabilă”, dar are o linie roșie. Foto: Agerpres

Președintele UDMR Kelemen Hunor a făcut, din nou, apel la PSD, PNL și USR să nu mai contabilizeze greșelile din trecut și să se așeze la masa discuțiilor pentru a găsi o soluție. Liderul UDMR a avertizat că oamenii s-au săturat de „circ”, iar nemulțumirea cetățenilor se va întoarce tot împotriva alegătorilor. În ceea ce privește UDMR, a fost Kelemen Hunor, formațiunea e pregătită să accepte orice soluție responsabilă pentru un guvern cu puteri depline, mai puțin una care va „legitima” partidul extremist AUR.

Președintele UDMR a avertizat că prelungirea crizei politice va atrage furia oamenilor, care sunt sătui de „circ”, și care se va răsfrânge tot asupra partidelor politice. Kelemen Hunor i-a chemat, din nou, la discuții pe foștii parteneri de Coaliție - PSD, PNL și USR.

„În ultimele zile, cu oricine am vorbit, prima întrebare a fost: când va avea în sfârșit țara un guvern? Oamenii s-au săturat de circ, s-au săturat de această situație de incertitudine și spun: rezolvați cumva problema.

Și au dreptate. Ei nu au provocat această situație, au nevoie de o țară funcțională. Acum nu mai trebuie să numărăm cine câte greșeli a făcut, ci trebuie să găsim acel punct în care putem ajunge la un acord.

La negocierile din ultima perioadă le-am spus și colegilor din PSD, PNL și USR: să lăsăm deoparte supărările și să depunem eforturi pentru găsirea unei soluții.

Pentru că, dacă nu găsim o soluție, furia oamenilor se va întoarce împotriva noastră. Dar și mai grav este că țara ar putea deveni neguvernabilă”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că formațiunea este pregătită să discute „orice soluție responsabilă”, dar are o linie roșie: nu va accepta legimitarea AUR. Kelemen Hunor a comparat o eventuală co-optare a AUR pentru susținerea unui guvern cu primul pas spre „banalizarea răului”, un concept introdus în filosofia politică de Hannah Arendt, care descrie cum persoane absolut obișnuite pot ajunge să comită atrocități.

„La noi, în UDMR, lucrurile sunt simple. Putem discuta orice soluție responsabilă cu PSD, PNL și USR. Dar nu vom participa la legitimarea sau „normalizarea” AUR, un partid extremist și anti-maghiar.

În ultimele perioade am citat de mai multe ori pe Hannah Arendt despre banalizarea răului. Acceptarea răului începe întotdeauna cu un mic pas. Începe atunci când accepți „răul mai mic”, pentru că îți spui că există o explicație rațională. Apoi mai faci un pas spre el. Apoi încă unul. Așa devine răul obișnuință. La un moment dat, devine parte din viața noastră. Acest lucru nu trebuie permis. Încă îl mai putem împiedica.

Soluția se află în terenul PSD, PNL, USR și UDMR. Trebuie găsită”, a conchis Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a adăugat că în timp ce partidele pro-europene sunt slăbite de criza politică prelungită, cele extremiste „se întăresc”.

„Cu cât prelungim mai mult această criză, cu atât se întăresc cei care, de fapt, nu au nicio soluție. George Simion nu trebuie să facă nimic în acest moment: stă, se uită la meci, mănâncă popcorn, bea o bere, iar popularitatea partidului său tot crește”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul formațiunii maghiare a atras atenția și asupra consecințelor economice.

„Între timp, țara stă pe loc. Fără un guvern cu puteri depline, ministerele se blochează, nu se pot adopta ordonanțe de urgență, nu se pot iniția legi noi și crește riscul ca România să piardă fonduri europene. Ceea ce pierdem de acolo trebuie acoperit din altă parte: din împrumuturi sau din măsuri de austeritate. De aceea nu este indiferent cât durează această paralizie politică”, a spus Kelemen Hunor.

La începutul acestei săptămâni și Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor r să se întâlnească „săptămânal” până când ajung la o înțelegere pentru instalarea unui nou guvern. Șeful statului a declarat că își dorește un guvern cu puteri depline, dar responsabilitatea este acum la partide, după ce el a făcut două nominalizări de premier.

Nicușor Dan a adăugat că el nu are nicio condiție pentru partide și nu le impune să încheie un acord, ci doar să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlamentul României.