Kelemen Hunor: „George Simion stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește” în sondaje

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Kelemen Hunor spune că George Simion „speculează orice greșeală” făcută de partidele din fosta coaliție și că AUR crește în sondaje fără să facă nimic, deși partidul extremist nu a venit cu nicio ofertă în această perioadă de criză politică – „George Simion stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește”, a comentat președintele UDMR, într-un interviu pentru HotNews.

„În ultimele zile, oriunde m-am dus, prima sau, dacă nu prima, a doua întrebare a fost: «Când vom avea guvern?». Oamenii s-au săturat de circ, s-au săturat de această situaţie incertă, de această nesiguranţă şi aşteaptă un guvern. Doar asta spun: «Rezolvaţi într-un fel. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi, atunci problema e la voi, nu e la noi. Cei care îşi pierd răbdarea nu devin aurişti, nu se asociază cu ideologia, cu valorile, cu principiile partidului AUR, dar spun doar că ei n-au fost la guvernare. Hai să vină ei!”, a spus Kelemen.

Președintele UDMR a spus că trebuie găsită o soluție la criza politică în luna iulie.

„Pentru că acum lumea se mai uită la Campionatul Mondial de Fotbal, oamenii mai pleacă în concedii, oamenii poate că mai uită de politică. Dar mâine-poimâine se termină Campionatul Mondial. Oamenii se întorc din concedii şi se întorc spre politică şi spun: «Dar n-aţi rezolvat nimic. Ce aţi făcut? Nu avem guvern. Şi fără un guvern cu atribuţii depline, vedem blocaje peste tot»”, a spus liderul UDMR. El a comentat postarea făcută pe Facebook de George Simion, în care o imagine a sa în timp ce admitea că învestirea unui guvern fără AUR nu este posibilă era însoţită de mesajul „Vedeţi cum s-au încurcat?”. „E normal să speculeze George Simion orice greşeală a noastră. E în opoziţie, acum ar fi culmea să nu speculeze el greşelile din coaliţie. Şi el de fapt stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere şi creşte. Nu trebuie să facă nimic. În această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluţii, dar, din această cauză a nemulţumirii oamenilor, a lipsei de încredere, creşte un partid care aparent este antisistem, dar, de fapt, nu e, ştim cu toţii”, a declarat Kelemen Hunor.