La 120 de ani, Mamaia își diversifică oferta: turism de nișă, cultură și wellness. Iar renovările la Hotel Palace încep în toamnă

La 120 de ani, Mamaia își diversifică oferta: turism de nișă, cultură și wellness. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Mamaia caută rețeta pentru următorii ani. La aniversarea stațiunii care a definit vara românească, reprezentanții turismului vorbesc despre soluții pentru atragerea unui număr mai mare de turiști și, mai ales, pentru prelungirea sezonului. Turismul de nișă, evenimentele culturale și multiculturalismul turismului de wellness sunt printre direcțiile care pot transforma Mamaia și întreg județul Constanța într-o destinație atractivă, dincolo de lunile de vârf ale verii. Investitorii anunţă că Hotel Palace va fi renovat până în primăvara lui 2028. Despre viitorul litoralului s-a discutat la evenimentul "MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească", organizat de Antena 3 CNN.

Turismul de nișă, evenimentele culturale, multiculturalismul și festivalurile sunt câteva dintre soluțiile pe care cei cu putere de decizie ar putea să le implementeze pentru a schimba imaginea litoralului românesc.

Miza este ca Mamaia și întreg județul Constanța să ofere turiștilor motive să vină la malul Mării Negre nu doar în vârful verii, ci pe o perioadă cât mai lungă din an. Una dintre direcțiile importante este turismul de nișă. Turiștii nu mai caută doar plajă și soare, iar litoralul poate fi promovat prin experiențe diverse, adaptate unor categorii diferite de vizitatori.

"Cărțile poștale sunt ferestre ale timpului trecut. Aceste evenimente extraordinare, deosebite, pe care le-a enumerat și doamna Lăpușan, dar şi dumneavoastră, au fost reflectate în cărți poștale. Am avut o serie de fotografi excepționali ai Dobrogei, fotografi ai Casei Regale, și unii dintre ei au machetat, alții au fotografiat celebra Mamaia, inclusiv momentele de la 1906", a declarat Georgian Anghel, preşedinte Asociaţa Dobrogea 150.

Turismul de wellness poate fi o altă soluție, mai ales într-un județ care are resurse naturale și tradiție în acest domeniu.

"O chintesență, aș spune la îndemnul de a veni pe litoral, înțelegând ce virtuți are marea, ce virtuți are nisipul litoralului nostru, cât de valoroasă este vacanța la mare", a subliniat dr. Aurelia Lăpuşneanu, conferenţiar universitar, în cadrul evenimentului "MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească", organizat de Antena 3 CNN.

Renovările la Hotel Palace încep în toamna acestui an

Construit între 1912 și 1914 după proiectul arhitectului italian Mario Stoppa, Hotelul Palace a fost primul hotel de lux din România ridicat special pentru turiști. La inițiativa prințului George Valentin Bibescu, clădirea avea la acea vreme peste 250 de camere și beneficia de facilități moderne pentru acea perioadă, precum lift, sală de bal, electricitate, telefon și apă curentă. Hotelul reprezenta un nivel de lux fără precedent pe litoralul românesc.

"Planul este tot în 1 mai 2028 – să fim gata cu cu hotelul. Sperăm să reușim, chiar sperăm să fim gata chiar spre sfârșitul lui 2027, dar ca să fim conservatori, mai bine lăsăm pe început de sezon 2028", a precizat George Duşu, investitor, despre simbolul emblematic al Constanței.

În perioada interbelică, Palace era un simbol al vacanțelor aristocratice, frecventat de diplomați, oameni de cultură, dar și de turiști străini atrași de faima Rivierei Românești.

Odată cu instaurarea comunismului, clădirea a fost naționalizată, iar atmosfera de lux a dispărut, hotelul fiind transformat într-un spațiu cu funcționalitate strictă. După Revoluție, asemenea multor clădiri istorice, Hotelul Palace a fost neglijat, vandalizat și, în cele din urmă, abandonat. În toamna acestui an, vor începe lucrările de renovare şi modernizare la acesta.

Ulterior, specialistul a mai spus: "Valoarea clădirilor vechi rămâne în clădire, acolo. Adică, pe lângă ce plus valoare economică poate produce prin operare, ea este o bijuterie... clădirea și trebuie păstrată ca atare. Adică e mult timp de când așteptăm să le facem, să le luăm pe rând, fiecare dintre noi și să le punem la punct".

Un alt avantaj al județului Constanța este multiculturalismul. Comunitățile, tradițiile și proiectele culturale pot deveni puncte de atracție pentru turiști și pot completa oferta clasică de litoral, iar festivalurile care au făcut istorie la Mamaia pot contribui la construirea unei identități turistice puternice.

"Festivalul Mamaia are, la rândul lui, o istorie interesantă, fabuloasă chiar, la fel de interesantă ca stațiunii Mamaia. Nu la fel de lungă – de 120 de ani, dar, iată că și festivalul împlinește 63 de ani de la debut.

Așa cum a pornit el în 1963, ca o liberalizare culturală, ca o renaștere culturală și social, și chiar economică, așa cred că înseamnă și acum. Este un festival care aparține întregii Românii", a spus Laura Abibula-Stroe, director al Centrului Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada".

Dacă Mamaia poate oferi turiștilor motive să vină la mare și în afara lunilor de vârf, beneficiile se vor vedea în întreg județul Constanța. Mai multe evenimente, turism de nișă, experiențe culturale și servicii diversificate ar putea transforma litoralul dintr-o destinație sezonieră într-una atractivă pe o perioadă mai lungă.