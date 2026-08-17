Stațiunea Mamaia se reinventează, la fel şi judeţul Constanţa. Strategiile pentru a deveni o destinație turistică pentru tot anul

Stațiunea Mamaia se reinventează, la fel şi judeţul Constanţa. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Mamaia a împlinit 120 de ani, iar aniversarea vine cu planuri pentru viitor. Reprezentanţii Administraţiei şi ai Industriei Turismului caută soluţii pentru a atrage mai mulţi turişti, pentru a creşte atractivitatea staţiunii şi a întregului judeţ Constanţa, dar şi pentru a prelungi sezonul estival. "Avem ca obiectiv transformarea judeţului Constanţa într-o destinaţie turistică 365 de zile din 365 şi promovarea acesteia ca atare, pentru că trăim într-un judeţ care acoperă toate formele de turism", a declarat Răzvan Filipescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa. Despre provocările şi oportunităţile litoralului românesc s-a vorbit la evenimentul "MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească", organizat de Antena 3 CNN.

Staţiunea care a definit, generaţii la rând, vacanţa românilor pe litoralul românesc trebuie să îşi găsească acum următorul pas pentru a rămâne competitivă şi pentru a atrage mai mulţi turişti. Evenimentul "MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească" a adus în aceeaşi dezbatere reprezentanţi ai Administraţiei şi ai Industriei Turismului care au discutat despre direcţiile în care trebuie să se dezvolte litoralul românesc.

Una dintre principalele mize este creşterea atractivităţii staţiunii Mamaia, dar şi promovarea întregului judeţ Constanţa ca destinaţie turistică.

"Noi, la Consiliul Judeţean Constanţa, avem ca obiectiv transformarea judeţului Constanţa într-o destinaţie turistică 365 de zile din 365 şi promovarea acesteia ca atare, pentru că trăim într-un judeţ care acoperă toate formele de turism. De la turismul ecumenic până la turismul de afaceri, la turismul de relaxare, de aventură până la cel gastronomic.

Doar în ultimul an de zile, trei obiective turistice importante, pe care le-am introdus în circuitul turistic – vorbim de Cetatea Carsium din Hârșova, de mormântul pictat Hypogeu, unicat în Europa şi Edificiul Roman cu Mozaic", a declarat Răzvan Filipescu, vicepreşedintele CJ Constanţa.

Soluţiile nu vizează doar numărul de turişti din vârful sezonului. O provocare importantă este prelungirea perioadei turistice, astfel încât litoralul să poată atrage vizitatori şi în afara lunilor iulie şi august. Mai multe evenimente, experienţe turistice diversificate, investiţii şi o promovare mai eficientă a zonei sunt printre direcţiile care pot contribui la transformarea litoralului într-o destinaţiea atractivă pentru o perioadă mai lungă din an.

"Un turist, atunci când intră într-o agenţie de turism, are 1.000 de euro şi el alege raportul calitate/preţ, nu putem să-l acuzăm de lipsă de patriotism. El vine şi vrea să se bucure de o vacanţă şi când pune banii pe masă, vrea să aibă servicii, să aibă experienţe pentru acei bani. În acest moment, Mamaia are nevoie să se reinventeze. Mamaia are nevoie să se promoveze unitar şi are nevoie să se promoveze cu experienţe", a explicat Cristian Bărhălescu, preşedinte ANAT.

Influencerul Adrian Gorpin a adăugat: "Mamaia, pe de altă parte, nu cred că ştie în acest moment ce tip de turist îşi doreşte: «Îmi doresc turistul bogat», «Îmi doresc turistul mediu», «Îmi doresc turistul cu venituri mai mici» sau «Poate mi-i doresc pe toţi», pentru că marele plus al staţiunii este că poate oferi servicii pentru toţi".

Miza este importantă pentru întreg judeţul Constanţa. Mai mulţi turişti şi un sezon mai lung înseamnă beneficii pentru hoteluri, restaurante, operatorii de agrement, dar şi pentru economia locală. Mamaia nu mai concurează însă doar cu celelalte staţiuni de pe litoralul românesc. Turiştii au tot mai multe destinaţii din regiune, iar România trebuie să găsească soluţii pentru a ţine pasul cu acestea.

Încep renovările la Hotel Palace, din toamna acestui an

Construit între 1912 și 1914 după proiectul arhitectului italian Mario Stoppa, Hotelul Palace a fost primul hotel de lux din România ridicat special pentru turiști. La inițiativa prințului George Valentin Bibescu, clădirea avea la acea vreme peste 250 de camere și beneficia de facilități moderne pentru acea perioadă, precum lift, sală de bal, electricitate, telefon și apă curentă. Hotelul reprezenta un nivel de lux fără precedent pe litoralul românesc.

"În primul rând, Palace este un reper în ceea ce priveşte turismul românesc de peste 100 de ani. Totodată, oraşul Constanţa merită acest edificiu, merită să fie pus în valoare, astfel încât să repunem cumva zona peninsulară pe harta destinaţiilor turistice în România", a precizat Daniel Moraru, investitor, la evenimentul "MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească", organizat de Antena 3 CNN.

În perioada interbelică, Palace era un simbol al vacanțelor aristocratice, frecventat de diplomați, oameni de cultură, dar și de turiști străini atrași de faima Rivierei Românești.

Odată cu instaurarea comunismului, clădirea a fost naționalizată, iar atmosfera de lux a dispărut, hotelul fiind transformat într-un spațiu cu funcționalitate strictă. După Revoluție, asemenea multor clădiri istorice, Hotelul Palace a fost neglijat, vandalizat și, în cele din urmă, abandonat.

"Suntem pregătiţi în toamna să începem ucrările de renovare, de modernizare, astfel încât, în 2028 să-l redăm Constanţei acest edificiu", a mai subliniat Daniel Moraru în cadrul declaraţiilor.

La 120 de ani de la începuturile sale, staţiuneaMamaia își propune să atragă mai mulți turiști, să devină o destinație mai atractivă și să transforme litoralul românesc într-o destinație turistică activă dincolo de lunile de vară.