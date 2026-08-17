Incendiu violent în Băicoi: O hală cu deșeuri a luat foc, norul de fum este uriaș. A fost emis RO-Alert

<1 minut de citit Publicat la 16:34 17 Aug 2026 Modificat la 17:02 17 Aug 2026

Incendiu violent în Băicoi: O hală cu deșeuri a luat foc, norul de fum este uriaș. Foto: ISU Prahova

Un incendiu care se manifestă cu degajări mari de fum a izbucnit, luni după-amiază, la o hală de depozitare şi prelucrare a deşeurilor şi maselor plastice din oraşul Băicoi. A fost emis și un mesaj RO-ALERT pentru populaţie.

La faţa locului intervin şapte autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru transport personal şi intervenţie, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

La acest moment, nu sunt înregistrate victime.

De asemenea, dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat cu autospeciala cu roboţi din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov.

Din cauza degajărilor mari de fum, a fost emis mesaj RO-ALERT pentru populaţie.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru înlăturarea efectelor produse de acesta.