Partidul lui Nigel Farage vrea sa oprească ajutoarele sociale pentru străinii din Marea Britanie. Sunt vizați și românii

Nigel Farage, liderul partidului Reform UK. Foto: Getty Images

Partidul britanic Reform UK, condus de politicianul de extremă-dreapta Nigel Farage, vrea să oprească ajutoarele sociale, dacă ajunge la putere, pentru străinii din Marea Britanie, inclusiv pentru cetățenii UE rezidenți legali, a confirmat luni un purtător de cuvânt al partidului, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Printr-un astfel de plan, dezaprobat deja de laburiştii aflaţi la conducerea guvernului şi de conservatorii din opoziţie, partidul Reform UK doreşte să economisească anual 21 de miliarde de lire sterline (24,57 miliarde de euro), la sfârşitul celui de-al cincilea an de aplicare.

Dar, eventuala implementare a propunerii ar implica renegocierea acordului privind Brexitul cu Uniunea Europeană şi i-ar afecta de asemenea pe britanicii stabiliţi în UE, întrucât aceştia ar pierde, la rândul lor, drepturi echivalente pe bază de reciprocitate.

Conform acordului privind Brexitul, cetăţenii din ţările UE care au statut de rezidenţi permanenţi în Regatul Unit au dreptul la ajutoare sociale în condiţii egale cu cetăţenii britanici.

Peste un milion de români se află în Marea Britanie, fiind una dintre cele mai active populații imigrante din punct de vedere economic, cu cea mai mare concentrare: aproape 500.000 de români trăiesc doar în zona metropolitană a Londrei.

„A-i obliga pe lucrătorii britanici să plătească ajutoare pentru străini nu este doar o absurditate economică, ci pur şi simplu imoral. Oamenii sunt mai mult decât dispuşi să-şi ajute vecinii în vremuri dificile, dar contribuabilul britanic nu îşi poate permite să subvenţioneze întreaga planetă, mai ales pe aceia care nu au contribuit la sistem", a argumentat purtătorul de cuvânt al Reform UK care a vorbit despre acest plan, Robert Jenrick.

Conform planului, care însă ar putea fi luat mai serios în discuţie numai dacă partidul Reform UK câştigă alegerile generale, ce vor avea loc abia în anul 2029, imigranţii rezidenţi cu statut legal în Marea Britanie nu vor mai putea obţine ajutoare sociale precum subvenţii pentru locuinţe, ajutoare de şomaj, alocaţii pentru copii destinate familiilor fără resurse sau ajutoare de invaliditate.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de propuneri ale Reform UK, aproape toate concentrându-se pe combaterea imigraţiei. Nigel Farage a propus vara trecută un plan de abrogare a unor părţi din legislaţia privind drepturile omului, pentru a permite expulzarea în masă a migranţilor ilegali care continuă să traverseze Canalul Mânecii şi a avertizat că Marea Britane se apropie de o situaţie de „tulburări sociale majore” din cauza migraţiei scăpate de sub control de actualul guvern laburist şi de precedentul guvern conservator.

Reform UK este în prezent pe locul doi în sondaje, în urma Partidului Laburist, după ce timp de mai mult de un an a ocupat primul loc, pe fondul creşterii îngrijorării faţă de fenomenul migraţiei ilegale.

La ultimele alegeri locale şi regionale din luna mai, acest partid de extremă-dreapta a obţinut câştiguri spectaculoase, dar acum se confruntă cu provocarea dificilă de a-şi menţine această popularitate încă trei ani, până la următoarele alegeri generale la termen.