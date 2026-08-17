Germania avertizează că planul UE privind taxarea energiei electrice amenință suveranitatea statelor membre

Berlinul susține că Executivul comunitar încearcă să introducă prevederi fiscale semnificative printr-un instrument juridic care ar putea fi adoptat cu majoritate calificată. Foto: Getty Images

Germania și Comisia Europeană se află într-un conflict privind modul în care UE poate face electricitatea mai ieftină în raport cu gazul pentru a accelera electrificarea. Berlinul acuză Comisia că încearcă să introducă modificări fiscale prin legislația privind piața energiei electrice, care ar putea fi adoptată cu majoritate calificată, ocolind astfel regula unanimității aplicată în mod tradițional deciziilor fiscale și limitând controlul statelor asupra propriilor taxe. Disputa ar putea afecta ritmul campaniei de electrificare a blocului comunitar și eforturile sale de a reduce dependența de combustibilii fosili importați, scrie Euronews.

Germania respinge planul Comisiei Europene de a impozita energia electrică la o cotă mai mică decât gazele naturale, argumentând că Bruxelles-ul încearcă să utilizeze legislația pieței energiei electrice pentru a impune reguli care ar trebui abordate prin legislația fiscală a UE, potrivit unei scrisori consultate de Euronews.

Disputa ar putea afecta electrificarea în Europa

Berlinul susține că Executivul comunitar încearcă să introducă prevederi fiscale semnificative printr-un instrument juridic care ar putea fi adoptat cu majoritate calificată, mai degrabă decât unanimitatea necesară în mod tradițional pentru măsurile fiscale ale UE, în contextul în care Bruxelles-ul se grăbește să electrifice sectoarele sale industriale, de transport și energetic în contextul prețurilor ridicate la energie electrică.

„Am îndoieli semnificative că (propunerea) ... poate fi adoptată cu majoritate calificată. (Aceasta) este contrară cerinței de unanimitate din legislația fiscală (...) conține prevederi substanțiale legate de taxe și interferează direct cu suveranitatea fiscală și bugetară națională”, se arată în scrisoarea semnată de Bastian Fleig, director general la Ministerul Finanțelor din Germania.

Problema este deosebit de sensibilă, deoarece UE face eforturi pentru accelerarea electrificării, stabilind recent un obiectiv de 46% până în 2040, în încercarea de a renunța la combustibilii fosili importați. UE a plătit peste 22 de miliarde de euro în cele 48 de zile de după războiul din Orientul Mijlociu fără a fi cumpărat energie nouă, a declarat comisarul pentru energie, Dan Jørgensen.

Incertitudinea cu privire la viitorul strâmtorii Ormuz, această cale navigabilă critică, oferă Bruxelles-ului un impuls suplimentar pentru a urmări electrificarea și a reduce dependența blocului de combustibilii fosili importați.

Însă electricitatea este încă semnificativ mai scumpă decât gazul fosil în întreaga UE, adesea taxată de trei până la cinci ori mai mult decât gazul, ceea ce face mai dificilă trecerea gospodăriilor și a întreprinderilor la tehnologii curate.

Lacune juridice

În acest context, Bruxelles-ul dorește ca electricitatea să devină o alternativă mai atractivă la combustibilii fosili, în timp ce Germania avertizează că acest obiectiv nu ar trebui folosit pentru a redeschide un acord la care țările UE au ajuns în timpul negocierilor privind Directiva privind impozitarea energiei.

Acel compromis anterior a oferit în mod deliberat guvernelor o marjă de manevră pentru a stabili cum ar trebui impozitată energia electrică, aceasta fiind eliminată din clasamentul de mediu propus de Comisie pentru vectorii de energie. Germania susține că noua propunere ar readuce efectiv acest clasament pe ușa din spate.

Obiecția germană semnalează o potențială coliziune între efortul Comisiei de a face electrificarea atractivă din punct de vedere financiar și hotărârea statelor membre de a păstra controlul asupra impozitării, reflectând o semnificație politică mai mare decât facturile la electricitate.

Cu toate acestea, Germania susține că obiectivul transformării și electrificării este comun. Obiecția sa se referă doar la intenția Comisiei de a utiliza reglementarea pieței energiei electrice ca vehicul pentru atingerea acestuia, conform scrisorii.

„Cu toții împărtășim obiectivul transformării și electrificării. (...) Nu împărtășesc abordarea Comisiei Europene”, se arată în scrisoare.

O gospodărie germană plătește de peste trei ori mai mult pe unitate de electricitate

Pentru Berlin, soluția este să renunțe la propunerea sa de a impozita gazul mai mult decât electricitatea, ca parte a legii privind organizarea pieței energiei electrice, și să negocieze impozitarea energiei electrice în conformitate cu legislația UE corespunzătoare, Directiva privind impozitarea energiei.

Tom Lewis, coordonator de politici energetice la ONG-ul Climate Action Network Europe, a declarat că Germania ar trebui să sprijine propunerea Comisiei de reformare a impozitării energiei pentru a ajuta la reducerea decalajului de preț dintre electricitate și gaze.

„Astăzi, o gospodărie germană plătește în medie de peste trei ori mai mult pe unitate de electricitate decât ar plăti pentru gaze, ceea ce face ca electrificarea atât de necesară, cum ar fi instalarea pompelor de căldură, să fie mai puțin atractivă decât cazanele poluante pe gaz”, a declarat Lewis pentru Euronews.

În UE, Finlanda și Suedia sunt excepțiile notabile care impozitează gazele mai mult decât electricitatea.

Conform cifrelor Comisiei, taxele și impozitele de rețea combinate depășesc adesea prețul energiei electrice consumate. Taxele de rețea au reprezentat 27% din facturile de electricitate ale gospodăriilor și 21% din facturile companiilor, în timp ce taxele și impozitele naționale au adăugat încă 24% pentru gospodării și 16% pentru firme.