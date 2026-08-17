Andy Burnham, noul premier britanic, a fost păcălit de un hacker care s-a dat drept șefa de cabinet a lui Trump

1 minut de citit Publicat la 16:52 17 Aug 2026 Modificat la 16:52 17 Aug 2026

Burnham ar fi purtat conversațiile la puțin timp după intrarea în funcție. Foto: Getty Images

Andy Burnham, prim-ministrul guvernului britanic, a purtat un dialog prin mesaje cu o persoană care pretindea că este „unul dintre cei mai apropiați consilieri” ai lui Donald Trump, au declarat patru surse anonime pentru Politico, luni. Noul prim-ministru de la Londra a comunicat cu o persoană care s-a dat drept Susie Wiles, șefa de cabinet a președintelui american. Până la urmă Burnham a devenit suspicios cu privire la contact, realizând că ceva este în neregulă, au spus oficialii citați.

„Nu comentăm pe probleme de securitate națională”, a transmis guvernul britanic, în răspuns la o solicitare.

Una dintre sursele citate a precizat că au fost trimise „câteva mesaje” după ce Burnham a ajuns în funcție, însă că ele „nu au avut nicio însemnătate”.

Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident încât a ridicat problema la Casa Albă, au spus doi oficiali.

În interiorul guvernului britanic, au existrat temeri că telefonul lui Wiles a fost din nou piratat.

Un oficial de la Casa Albă a precizat că incidentul „nu a avut nimic de-a face cu piratarea informatică a telefonului șefei de cabinet”.

Anul trecut, Casa Albă și FBI-ul au pornit o investigație după ce mai mulți oficiali americani de rang înalt – inclusiv senatori și guvernatori – dar și directori executivi de mari compani, au primit mesaje SMS și apeluri telefonice de la o persoană care susținea că este șefa de cabinet a lui Donald Trump.

WSJ a relatat despre faptul că Wiles le-a spus asociaților ei că telefonul ei fusese piratat.

Este neclar care a fost conținutul discuției cu Burnham. Nu se știe nici când au fost trimise mesajele.