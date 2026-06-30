Bolojan, replică pentru Nicușor Dan: “Nu am mințit. Nu poți să dai un cec în alb unui partid care nu și-a respectat înțelegerile"

Bolojan a precizat că nu l-a mințit pe Nicușor Dan, pentru că PNL a precizat că susținerea unui posibil guvern PSD se va face doar în baza unui acord politic. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a respins marți, într-un interviu pentru TVR 1, ideea că nu și-a respectat înțelegerea pe care ar fi făcut-o la Cotroceni privind susținerea unui Guvern PSD. El a subliniat că propunerea lui Siegfried Mureșan înaintată de coaliția de centru-dreapta a venit după ce PSD ar fi refuzat un acord politic "de reciprocitate":

“Nu poți să dai un cec în alb unui partid sau candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile, care a dinamitat coaliția, a dărâmat Guvernul. Cei care au fost corecți, au ținut linia acestei țări, părem acum că suntem vinovații, pentru că trebuie căutat acum un vinovat pentru eșecurile în serie din aceste două luni de zile. Resping această situație. Dacă aș fi dorit să mă agăț de funcția de premier, coaliția putea să vină să îl propună din nou pe Bolojan. Am venit cu altă propunere pentru a arăta că vrem să deblocăm situația”, a spus Ilie Bolojan.

El a precizat că nu l-a mințit pe Nicușor Dan, pentru că PNL a anunțat că susținerea unui posibil guvern PSD se va face doar în baza unui acord politic:

“Nu am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta a unui guvern PSD. Nu s-a reținut partea de acord politic și soluția de bun-simț pe care am propus-o. Am spus că partidele de centru-dreapta ar putea susține un guvern PSD, pe baza unui acord politic, în care fiecare partid vine cu propunere de premier, dar și stânga garantează că susține premierul de centru-dreapta în condițiile în care există acord politic. Văzând că nu ne înțelegem cu PSD, am convocat ședința Biroului de conducere a partidului. Când au aflat colegii că PSD nu e de acord cu o formă de reciprocitate, atunci nu vom susține asta. Discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier.

Nu am anunțat la Cotroceni, pentru că la data respectivă nu știam cum se pot rezolva problemele”, a spus Bolojan.

Întrebat care este soluția la actuala criză politică, Ilie Bolojan a răspuns:

“Ca să căutăm soluții la actuala criză trebuie să vedem cum am ajuns aici. Să nu uităm că în ultimele zile am avut tot felul de discuții legate de o nouă ipoteză de lucru. Am avut desemnarea făcută în persoana domnului Tomac. Această desemnare a fost retrasă, neprimind un sprijin. Am avut apoi o desemnare fără consultare. PNL a constatat că este desemnat un prim-vicepreședinte fără să știe. Nu ne-am supărat, doar constatăm că este o încălcare a spiritului democrației parlamentare.

Criza s-a acutizat pentru că PNL, datorită pierderii încrederii în PSD, a luat decizia să nu mai facă o coaliție în actualul context cu PSD. În condițiile în care se nominalizează un premier de la tine care e pus să facă o coaliție cu PSD, înseamnă că se încearcă o subordonare a partidului. Suntem după ce acest guvern a căzut. Modul în care s-a făcut această nominalizare a creat o situație de criză în PNL”.

Ilie Bolojan, despre criza politică

Ilie Bolojan a mai spus că Nicușor Dan nu a procedat într-o manieră care să crească încrederea între el și PNL:

“Noi trebuie să avem o relație instituțională pentru a asigura stabilitate în România. Românii vor o soluție ca să aibă garanția că această țară e administrată într-o manieră normală.

Am enunțat că există două posibilități: să funcționăm cu două tipuri de guverne minoritare, sau un guvern PSD susținut de partidele de centru-dreapta, sau un guvern al coaliției de centru-dreapta susținut de PSD, pe baza unui acord politic pentru instalare și a unui program care să aibă ca certitudine direcția în care se mișcă acest guvern.

Unde am ajuns? Am ajuns în situația în care, de la acest enunț, am început discuțiile cu toate partidele. Deși în prima parte PSD a anunțat că e de acord cu reciprocitatea, adică se încheie un acord politic în care fiecare dintre cele două părți garantează susținerea pentru cealaltă, fiecare parte se duce cu premierul și cu acordul politic în fața președintelui României și, în condițiile în care președintele României desemnează un premier, cei care nu au premierul desemnat îl susțin pe celălalt ca să deblocăm criza. PSD ne-a anunțat că este de acord cu un singur lucru, ca partidele de centru-dreapta să îi susțină guvernul. În rest, ei nu sunt de acord să susțină un guvern condus de un premier de centru-dreapta. Nu respectăun aspect de bună-credință care este un început de încredere”.