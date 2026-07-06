Grindeanu cheamă PNL-ul la negocieri pentru Guvern: „Faceți primul pas și dați hotărâri interne că vă duceți și discutați cu PSD”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni că România încă nu are un guvern cu drepturi depline „deoarece niciun partid nu a reușit să demonstreze că are o majoritate de 233 de voturi în Parlament, iar negocierile au fost marcate de schimbări succesive de poziție”. Mai mult, într-un interviu la Digi24, Grindeanu a cerut PNL-ului să „facă primul pas” și dea „hotărâri în interior că vă duceți și discutați cu PSD”.

„Am văzut că președintele a explicat de ce nu pronunță un nume (n.r. - de premier), fie Sorin Grindeanu sau altul. Pentru că nimeni nu a ajuns să arate că există o majoritate de 233 de voturi. A spus președintele că face nominalizarea atunci când există această majoritate la vedere, transparentă. Nici PSD și nici alții n-au reușit să facă acest lucru”, a spus Grindeanu.

Social-democratul a subliniat că PSD a început din decembrie o analiză pentru participarea la guvernare și a susținut că ieșirea partidului din coaliție „nu a fost o decizie luată peste noapte”.

„Aproape 5.000 de oameni au spus că rămânerea noastră în această coaliție, cu premier Bolojan, nu mai poate continua. Totul a fost făcut cât se poate de la vedere, nimic peste noapte. O evaluare de câteva luni. Toată lumea informată. Și totul bazat pe faptul că România merge într-o direcție greșită și asta se vede. Nu o spune PSD-ul. 80% dintre români spun asta”, a reiterat el.

Grindeanu a reiterat că, imediat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul Bolojan, PSD a afirmat că nu va forma o majoritate cu AUR.

„Am spus: nu vrem într-o altă majoritate, nu ne împingeți într-o majoritate cu AUR, că nu facem acest lucru. Rămânem în opoziție, nu e niciun fel de problemă. Sunt două luni de când auzim: «Haideți, PSD, ieșiți din boscheți și guvernați». Săptămâna trecută am zis: da, PSD își asumă guvernarea. Votați-ne și intrăm în această acțiune, în acest proces. Dintr-o dată n-a mai fost valabil”, a adăugat el.

Grindeanu: „Bolojan e în funcție fiindcă îl ține AUR”

Grindeanu susține că această criză politică este întreținută de schimbările succesive de poziție ale PNL.



„În toată această perioadă eu am văzut, de la o zi la alta, răzgândeli. Când am zis da, nu ne mai votează. După care să fie guvern tehnocrat, guvernul Tomac. Am spus da, greu, dar am zis da. După au venit cu altă condiție: să nu fie prefecți, subprefecți și secretari de stat politici. Am zis da.

După care, când am zis: haideți să semnăm acel acord, n-am nicio problemă, acum, pe loc, semnez acel acord, s-a venit cu ideea de guvern de armistițiu. Am certitudinea că de fiecare dată când spunem da la ceva se inventează ceva nou”, a spus el.

Astfel, Grindeanu subliniază că Ilie Bolojan continuă să conducă Guvernul „fiindcă îț ține AUR” în funcție.

„În acest moment Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcție fiindcă îl ține AUR. Nu PSD îl ține”, a adăugat social-democratul.

Grindeanu cheamă PNL-ul la negocieri: „Faceți primul pas și dați hotărâri în interiorul vostru că vă duceți și discutați cu PSD”

În plus, Grindeanu a subliniat că partidul este deschis negocierilor, dar nu în orice condiții.

„Nu cedez interesul românilor. În rest, orice altceva”, a spus el.

Mai mult, liderul PSD menționează și faptul că și-a păstrat aceeași poziție în timpul negocierilor și că PNL ar trebui să renunțe la hotărârile interne prin care exclude colaborarea cu social-democrații.



„În acest moment sunt patru hotărâri la PNL care spun că nu mai fac cu PSD. Un prim pas ar fi să facă o hotărâre prin care să zică: gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm”, a afirmat liderul PSD.

Astfel, Grindeanu a chemat PNL-ul la negocieri.

„Intrăm în discuțiile despre armistițiu după ce vedem niște pași. Am spus da la guvern tehnocrat, la guvern PSD cu Grindeanu ieșit din boscheți, la reciprocitate - am zis da. S-au răzgândit la toate. În fiecare zi când se spune da, avem un nou scenariu. STOP! Dacă vreți să ieșim din această situație în care vă complăceți, faceți primul pas și dați hotărâri în interiorul vostru că vă duceți și discutați cu PSD”, a subliniat el.