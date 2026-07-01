Ilie Bolojan propune PSD să accepte "un guvern de tip armistițiu", pe perioadă scurtă

Ilie Bolojan a mai precizat că există două scenarii în perioada următoare pentru soluționarea crizei politice. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat miercuri, într-un interviu acordat podcastului Friendly Fire, după ce Sorin Grindeanu a declarat că PSD este dispus să accepte un acord de reciprocitate la guvernare cu PNL. Despre acest lucru, Ilie Bolojan a precizat că Sorin Grindeanu are "o schimbare de ton pentru prima dată", dar că PNL are o problemă de încredere în privința faptului că PSD ar fi primul partid care preia guvernarea.

În acest context, Bolojan a afirmat că una dintre variantele pentru depășirea crizei politice este formarea unui "guvern de armistițiu", cu mandat limitat.

"Domnul Grindeanu, față de discuția care a blocat o evoluție în stabilirea unui acord politic, are o schimbare de ton acum, pentru că data trecută când am discutat, acum câteva zile, înainte de a-l desemna pe Siegfried Mureșan, candidatul coaliției de centru-dreapta, a afirmat că nu acceptă decât o susținere din partea partidelor de dreapta pentru un premier PSD în persoana dânsului, ceea ce a blocat discuțiile. Acum înțeleg că e de acord și cu o propunere de guverne succesive, dar că prima dată solicită un sprijin pentru un guvern PSD. Problema de bază pe care o avem și care îngreunează orice acord este pierderea încrederii între partidele politice, în principal în PSD.

În condițiile în care ți se cere un vot din nou de încredere, tot prima dată pentru un guvern PSD, trebuie să te gândești care sunt condițiile pe care le poți pune, de aceea am solicitat acord de reciprocitate să fie valabil în două sensuri, care sunt garanțiile care pot fi puse în practică, astfel încât o astfel de instalare să aibă ca efect punerea în practică a măsurilor de care are nevoie România pentru că nu s-au terminat lucrurile.

Dacă ne imaginăm că trecem de acest hop legat de absorbția fondurilor europene și lucrurile se stabilizează de la sine, ne înșelăm".

Întrebat ce trebuie să includă acordul, Ilie Bolojan a precizat:

"Poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu îl respectă. Trebuie să vezi care sunt lucrurile pe care le poți accepta și fiecare în partid să facă o analiză a susținerii unor astfel de măsuri și, împreună cu președintele României, care are și el o responsabilitate, să se găsească o formulă ca lucrurile să meargă mai departe".

Ilie Bolojan a mai precizat că există două scenarii în perioada următoare pentru soluționarea crizei politice: fie instalarea de guverne minoritare, fie "un guvern de armistițiu":

"E greu de presupus că un guvern în care se reface coaliția mai poate funcționa în continuare datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.

Nu poate fi decât guverne minoritare sau guverne de tip armistițiu, cu o perioadă cât se poate de clară legată de absorbția de fonduri europene. Riscuri mari e să nu închidem aprobarea în parlament voluntar. Asta trebuie să găsim în perioada următoare".

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, marți, că schimbarea de discurs a PNL-ului de la ultimele negocieri mediate la Palatul Cotroceni „a fost foarte clară”. „A fost explicit: PNL susține un guvern minoritar PSD”, a spus Președintele, întrebat dacă Ilie Bolojan l-a mințit.