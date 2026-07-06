UDMR cere PSD și PNL să renunțe la liniile roșii. Csoma Botond: Din cearta ca la grădiniță profită AUR. Nicușor Dan să se implice activ

Csoma Botond, deputat UDMR, în timpul unei declaraţii de presă, la Palatul Parlamentului. Sursa foto: Agerpres

PSD şi PNL se ceartă "ca la grădiniţă, iar singurii care au de câştigat sunt extremiştii", a declarat luni, la RFI liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond. El le-a cerut partidelor să renunțe la liniile roșii în negocieri. Totodată, el a spus că Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să iasă din pasivitate şi să aibă o implicare mai activă la formarea unui nou Guvern.

"Ar trebui în continuare să contribuie cumva, prin competenţele pe care le are, să avem o majoritate. Nu cred că ar trebui să se retragă în Palatul Cotroceni şi să stea acolo şi să aştepte ca partidele să vină. Eu cred că ar trebui să contribuie şi dânsul ca această majoritate să se contureze cumva", a spus Csoma Botond.

Întrebat dacă i se pare că Nicuşor Dan joacă în acest moment corect, liderul deputaţilor UDMR a răspuns: "În acest moment, cred că domnul Nicuşor Dan este un pic pasiv, nu cred că intervine foarte mult în jocul politic, dar prin desemnările anterioare sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roşie, dacă vreţi, în privinţa jocului politic, a devenit un preşedinte prea mult jucător, să spun aşa, l-a întrecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut-o".

"Eu sper ca domnul preşedinte să nu mai repete acea greşeală pe care a făcut-o atunci, cu a doua desemnare, prin persoana domnului Veştea, dar nici soluţia nu este ca dânsul să rămână pasiv şi să se retragă la Palatul Cotroceni. Cred că ar trebui să ia parte şi cumva să contribuie să mergem în acea direcţie, să avem o majoritate şi să discute cu liderii politici, chiar şi într-un cadru informal, nu neapărat într-un cadru formal, prevăzut de Constituţia României".

Csoma Botond a subliniat că PSD şi PNL se ceartă ca la grădiniţă, iar singurii care au de câştigat sunt extremiştii, el cerându-le formaţiunilor politice să renunţe la liniile roşii în privinţa formării unui nou Guvern.

"Nu s-a schimbat nimic, a rămas tot acel limbaj dur, contondent sau pe alocuri ironic, dar cred că această abordare nu conduce spre o soluţie. Eu cred că PNL şi PSD trebuie să renunţe puţin la aceste atacuri şi să ne aşezăm cu toţii la masă şi să găsim o soluţie de compromis, nu există altă cale, numai calea dialogului", a declarat deputatul UDMR.

În opinia sa, "această ceartă ca la grădiniţă nu face altceva decât să crească AUR-ul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetăţenilor şi furia lor faţă de autorităţile statului".

"Dacă nu trecem peste aceste linii roşii, să mă credeţi că nici peste şase luni nu vom avea Guvern. Fiecare trebuie să lase un pic de la el şi să încercăm să avem un Guvern", a afirmat reprezentantul UDMR.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a reiterat că PNL nu va mai face un guvern alături de PSD, subliniind că drumurile liberalilor şi ale socialiştilor sunt separate.

PSD a respins acuzaţiile liberalilor potrivit cărora a declanşat criza politică, îl acuză pe liderul liberal Ilie Bolojan că a preluat pe persoană fizică PNL, iar mai nou PSD a sesizat Comisia LIBE din Parlamentul European cu privire la atacurile PNL la adresa independenţei justiţiei din România.

La rândul său, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat duminică seară că USR nu va mai fi în aceeaşi coaliţie de guvernare în acelaşi timp cu PSD şi crede că nici social-democraţii nu îşi mai doresc acest lucru