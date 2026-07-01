Ilie Bolojan îl acuză pe Nicuşor Dan: "A generat nişte acţiuni care nu au fost de natură a creşte încrederea între PNL şi dânsul"

Nicuşor Dan, preşedintele României, şi Ilie Bolojan, premierul demis, în timpul unor consultări la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan, premier interimar şi preşedinte al Partidului Naţional Liberal, a declarat miercuri, în cadrul unui podcast, că președintele României, Nicușor Dan, a avut în acest an unele acțiuni care, cel puțin în cazul nominalizării lui Adrian Veștea, nu au contribuit la consolidarea încrederii dintre PNL și acesta.

Prim-ministrul demis a fost întrebat în cadrul interviului acordat astăzi podcastului "Friendly Fire" cum percepe relația cu președintele Nicușor Dan, în contextul în care există percepția că șeful statului ar avea o atitudine ostilă față de el, iar răspunsul lui a fost următorul:

"Eu nu am o astfel de senzaţie, pentru că am mai răspuns la această întrebare, am avut o colaborare instituţională, aşa cum este normal să aibă preşedintele României şi premierul României în această perioadă, şi nu am simţit astfel de lucruri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să simpatizezi pe cineva, când eşti pe o funcţie sau alta.

Când eşti pe o astfel de funcţie, indiferent ce funcţie este, v-am spus, premier, preşedinte, ministru, trebuie să lucrezi pentru ţara ta, pentru comunitatea ta, pentru domeniul pe care îl ai în responsabilitate şi anumite simpatii, antipatii, anumite relaţii mai bune sau mai proaste sunt aspecte care ţin de planul doi, întotdeauna şi nu pot să aibă relevanţă la un moment dat pentru o relaţie pe termen lung".

Provocat să spună dacă l-a surprins şeful statului în acest an, Ilie Bolojan a spus: "Domnul preşedinte, în acest an, a generat nişte acţiuni care, cel puţin cu nominalizarea domnului Veştea, nu au fost de natură a creşte încrederea între PNL şi dânsul".

Surse politice au declarat duminică, 14 iunie, pentru Antena 3 CNN că desemnarea lui Adrian Veștea ca premier a fost o decizie luată exclusiv de președintele Nicușor Dan, fără ca vreun lider de partid să fie informat în prealabil. Află cum s-a ajuns aici.

În timpul declaraţiilor făcute astăzi, la podcastul "Friendly Fire", liderul PNL a propus PSD să accepte "un guvern de tip armistițiu", pe perioadă scurtă.