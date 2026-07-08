La Ankara, liderii NATO l-au întrebat pe Nicușor Dan și despre criza politică din România: „Dar nu cu îngrijorare. Suntem în trend”

<1 minut de citit Publicat la 17:44 08 Iul 2026 Modificat la 17:48 08 Iul 2026

La Ankara, liderii NATO l-au întrebat pe Nicușor Dan și despre criza politică din România FOTO: Agerpres

La finalul Summitului NATO de la Ankara, Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă pentru a prezenta rezultatele României.

În sesiunea de întrebări, Nicușor Dan le-a spus jurnaliștilor prezenți că liderii NATO l-au întrebat despre criza politică din România și despre guvernul interimar.

„Da, dar nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate, pentru că nu suntem un caz singular în Europa. Spectrul politic în țările europene e tot mai divizat, în Danemarca sunt 12 partide în parlament, le-a luat două luni să facă o coaliție. Suntem în trend”, a declarat Nicușor Dan.

„Ce le-am transmis, și interlocutorii ne-au spus că așa e, e că România își continuă parcursul pro-occidental”, a mai precizat președintele.

Nicușor Dan a confirmat că luni va avea o întâlnire la Cotroceni cu liderii din fosta coaliție pentru a încerca să ajungă la un acord cu privire la desemnarea unui premier.

