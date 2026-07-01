Grindeanu spune că "PSD nu intră într-o colaborare cu AUR în acest moment", dar dă asigurări că "îi respectă" pe votanții lui Simion

Grindeanu spune că "PSD nu intră într-o colaborare cu AUR în acest moment", dar dă asigurări că "îi respectă" pe votanții lui Simion. Foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că exclude o colaborare instituțională cu AUR în acest moment, dar a subliniat că "îi respectă" pe alegătorii AUR.

"Respect votanții AUR, dar acum nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion", a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a spus că o parte dintre alegătorii AUR sunt dintre foștii votanți ai social-democraților: "O parte dintre acești votanți AUR provin sau au fost votanți PSD, dar o colaborare instituțională cu George Simion nu poate exista. Nu vreau să pun etichete celor care au votat AUR. Au fost aproape două milioane de români și îi respect", a spus Grindeanu.

"Ceea ce ne duce la o lipsă de colaborare instituțională, de protocoale politice sau parlamentare ține de politicile publice și de anumite atitudini politice care ne despart", a subliniat el.

Grindeanu a adăugat că poziția partidului este clară și că social-democrații nu iau în calcul, în acest moment, un acord politic cu AUR.

"Am fost clar: nu, PSD nu intră într-o colaborare cu AUR în acest moment", a afirmat el.

Întrebat dacă exclude un guvern instalat cu voturile unor parlamentari AUR sau doar o colaborare cu George Simion, Grindeanu a răspuns că, în prezent, nu vede existența unor fracțiuni în interiorul AUR.

"Nu cred că există acum fracțiuni în AUR. Nu am cunoștință de așa ceva. I-am văzut la votul pentru Guvernul Vestea. Toți au ieșit din sală. Lumea este organizată și acolo. Dacă se schimbă lucrurile, suntem în alt scenariu, dar asta nu se întâmplă acum. Nu știu cine ar putea să rupă rândurile. Deocamdată, AUR a arătat în urmă cu zece zile că a acționat unitar, cu cei 90 de parlamentari ai săi", a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă îi consideră extremiști pe parlamentarii AUR, liderul PSD a răspuns: "Au avut acțiuni în acești ani pe care pot să le cataloghez în acest fel. Unele politici au fost de acest tip".