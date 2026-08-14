WP: Armata SUA a pierdut un sfert din flota de drone Reaper în războiul cu Iranul. O singură dronă costă 50 milioane de dolari

Nu toate dronele Reaper pierdute au fost doborâte. Un număr nespecificat s-a prăbușit după ce legătura de comunicații dintre operatorii lor și drone s-a întrerupt. FOTO: Profimedia Images

Armata SUA a pierdut cel puțin 45 de drone MQ-9 Reaper în timpul războiului cu Iranul, adică aproximativ 25% din flota sa, potrivit surselor citate de The Washngton Post.

Reaper este folosită pentru efectuarea misiunilor de supraveghere și a loviturilor țintite și poate costa între 30 și 50 de milioane de dolari, în funcție de tipul de senzori și arme pe care le transportă, potrivit Forțelor Aeriene. Costul potențial depășește 1,3 miliarde de dolari numai pentru acest sistem de armament.

Aeronavele au fost utilizate intens în zona strâmtorii Ormuz, ruta vitală pentru transportul maritim care a devenit un punct major de tensiune în conflict – și un obstacol important în calea negocierii unui acord de pace durabil. Însă dronele zboară lent și adesea la altitudini joase, ceea ce le face ținte relativ ușoare pentru armata Iranului și pentru aliații săi regionali din Yemen și Irak.

Un oficial american a spus pentru The Washington Post că nu toate dronele Reaper pierdute au fost doborâte. Un număr nespecificat s-a prăbușit după ce legătura de comunicații dintre operatorii lor și drone s-a întrerupt, a spus oficialul.

Reaper se alătură unei liste tot mai lungi de arme și muniții americane ale căror stocuri au fost diminuate de războiul cu Iranul. În prima lună a campaniei din Iran, forțele americane au lansat peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk și peste 1.000 de rachete Patriot și Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), reducând semnificativ stocurile unei capacități esențiale de lovire cu rază lungă de acțiune și ale celor mai solicitate sisteme de apărare antiaeriană ale armatei.

Lipsa stocurilor de armament

Astfel de penurii au limitat opțiunile militare ale președintelui Donald Trump în condițiile în care tensiunile cu Teheranul rămân ridicate și i-au obligat pe comandanții americani din regiune să își schimbe tacticile defensive și să păstreze rachete în rezervă dacă apreciază că este puțin probabil ca o rachetă iraniană care se apropie să provoace victime.

Înainte de începerea conflictului, în flota armatei SUA se aflau aproximativ 185 de drone Reaper – 165 în Forțele Aeriene și 20 în Corpul Pușcașilor Marini –, potrivit datelor publice privind bugetul și informațiilor furnizate de armele respective. Această cifră nu include dronele Reaper operate de agențiile americane de informații. Până în prezent, niciuna dintre dronele Reaper ale pușcașilor marini nu a fost pierdută, a declarat într-un comunicat un purtător de cuvânt, locotenent-colonelul Joshua Benson. Acestea operează în principal în regiunea Asia-Pacific.

În mai, general-locotenentul David Tabor, un oficial de rang înalt al Forțelor Aeriene la Pentagon, a declarat în fața Senatului că numărul dronelor rămase scăzuse la aproximativ 135. La acel moment, Tabor le-a spus parlamentarilor că era „îngrijorat” de pierderi și că Forțele Aeriene analizau modalități de a-și reface rapid flota.

Pentagonul retrage treptat Reaper, produsă de General Atomics, și are în vedere o flotă de înlocuire formată din drone de supraveghere înarmate, mai ieftine, care să poată ataca țintele în roiuri.

Între timp, administrația Trump încearcă să obțină sprijinul parlamentarilor pentru un buget suplimentar de 67 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iranul, despre care susține că este esențial pentru refacerea arsenalului Pentagonului. Chiar dacă Congresul aprobă finanțarea, vor trece ani până când stocurile epuizate de conflictul din Iran și de munițiile trimise în Ucraina vor fi refăcute.

Hegseth le-a spus senatorilor în iulie că Pentagonul va trebui să reducă antrenamentele militare fără o infuzie rapidă de fonduri suplimentare, în condițiile în care războiul cu Iranul pune presiune pe bugetul apărării. El a estimat că acest conflict va costa 37,5 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii septembrie, deși această sumă nu include costurile refacerii bazelor americane din Orientul Mijlociu afectate de atacurile iraniene.