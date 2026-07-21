AUR îl amenință pe Grindeanu că îl dă jos de la șefia Camerei Deputaților dacă mai vorbește urât de partid: „Nu tolerăm șobolăneli”

AUR îl amenință pe Grindeanu că îl dă jos de la șefia Camerei Deputaților dacă mai vorbește urât de partid. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, îl amenință pe Sorin Grindeanu că AUR îl va da jos de la șefia Camerei Deputaților dacă mai vorbește urât despre partid. „Șobolănelile nu vor fi tolerate”, a afirmat Peiu, la Antena 3 CNN, marți seara.

Petrișor Peiu spune că a primit scrisoarea de la șeful PSD prin care acesta cere înființarea unui Comitet de criză, însă liderul AUR este de părere că o astfel de măsură nu este necesară:

„A primit o scrisoare și cred că scrisoarea va primi și un răspuns. În principiu o să-l discutăm, dar ca idee de fond plecăm de la premisa că nu trebuie creată o nouă structură de putere. Avem birouri permanente la cele două camere, avem Parlament care poate să rezolve toate aceste probleme. Toți parlamentarii sunt în vacanță, dar asta nu înseamnă că nu putem veni pentru o zi, două, trei, cinci, cât or fi necesare. Săptămâna viitoare vor fi sesiuni extraordinare și la Senat, și la Cameră, vor fi și lucrări în comisie. Cu ocazia acestei sesiuni extraordinare, vom rezolva toate aceste urgențe”.

Peiu a precizat că și ulterior se mai pot face sesiuni extraordinare: „Există procedură de desfășurare în sistem hibrid a acestor sesiuni”.

„Nu cred că este o problemă atât de mare încât să se creeze un sistem paralel în care practic se vor regăsi exact aceleași certuri și orgolii care se regăsesc și astăzi, pentru că sistemul este gripat”, a mai afirmat acesta.

Ulterior, Peiu a ținut să îl avertizeze pe Grindeanu că AUR îl va da jos de la șefia Camerei dacă va mai continua să mai vorbească urât despre partidul lui Simion:

„Dacă dânsul vorbește atât de urât despre AUR, prima reacție a parlamentarilor AUR sau reacția naturală a lor va fi să voteze orice cerere de demitere actualului președinte al Camerei Deputaților”.

Întrebat de la cine ar putea veni aceasta cerere, liderul AUR a recunoscut că ar putea și din partea partidului său:

„Dacă dânsul va persevera în mitocănit de acest gen, poate să vină, de ce nu? Nu îl amenință, îi explicăm frumos că ar trebui să aibă un comportament civilizat și să nu mai mintă privind alte partide, să nu facă apel la parlamentarii altor partide să voteze altfel decât decide partidul. Astfel de acțiuni, pe care eu le numesc șobolăneli, nu vor fi tolerate”.

Întrebat ce l-a deranjat așa de tare la declarațiile lui Grindeanu, Peiu a răspuns: „Ne-a deranjat minciuna, ne acuză că noi ne-am opune nu știu căror sancțiuni împotriva Federației Ruse. Dânsul a spus că tot partidul nu împărtășește valorile europene și că sunt lideri ai partidului lipsiți de credibilitate. Aia este opinia dânsului. Putea să o spună, e jocul domniei sale, dar să spui că partidul nu împărtășește aceleași valori europene mi se pare o minciună și o chestiune greu de tolerat. În al doilea rând, dânsul a spus că parlamentarii noștri sunt bine veniți să voteze un guvern al domniei sale, dar partidul nu”.

Peiu a continuat spunând că Grindeanu este singurul lider din PSD cu „un astfel de comportament”: „Domnul Neacșu are un limbaj absolut decent și un comportament absolut decent și majoritatea liderilor PSD, îl aud, de fapt. Nu știu cine are comportamentul ăsta al domnului Grindeanu înafară de domnia sa, este o problemă personală a sa, este foarte dificil”.