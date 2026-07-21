Sorin Grindeanu a trimis o scrisoare către toți liderii partidelor din Parlament și face apel pentru înființarea Comitetului de criză

2 minute de citit Publicat la 13:57 21 Iul 2026 Modificat la 14:14 21 Iul 2026

Sorin Grindeanu. sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis marți liderilor politici o scrisoare prin care propune constituirea unui Comitet de criză format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Ideea acestui comitet a fost anunțată de el luni, într-o conferință de presă.

UPDATE 14.10 "Am decis convocarea Biroului Permanent al Camerei Deputaților pentru miercuri la 12, voi cere o sesiune extraordinară începând de luni, 27 iulie.

Îi transmit președintelui Senatului să facă același lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la Senat.

Majoritatea proiectelor care sunt de adoptat, pe PNRR și cele amintite, care sunt urgente, au ca primă cameră sesizată Senatul", a spus Grindeanu într-o conferință de presă.

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"Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar, prin care să identificăm și să pregătim, în regim de urgență, amendamentele și soluțiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situații", scrie Sorin Grindeanu în scrisoare.

Liderul PSD susține că lipsa deciziilor guvernamentale produce deja efecte grave în domenii precum sănătatea, piața imobiliară, energia și funcționarea sistemelor informatice ale statului.

"Sunt domenii esențiale în care lipsa deciziilor produce deja efecte grave: spitalele de copii sunt afectate de blocarea angajărilor, prețurile la carburanți continuă să crească, iar atacurile cibernetice asupra platformelor critice ale statului, inclusiv asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, au blocat activitatea din piața imobiliară.

Dacă până la 31 iulie nu vom adopta o măsură legislativă tranzitorie, toate tranzacțiile imobiliare vor avea aplicată o cotă de TVA de 21%. Ceea ce va adânci criza din sectorul construcțiilor.

Dacă nu vom suplimenta urgent, prin măsuri legislative, schema de personal din Sănătate, deficitul de personal din zonele critice, ultimul exemplu fiind Secția ATI de la Spitalul Marie Curie, va duce la degradarea iremediabilă a serviciilor din spitale.

Dacă nu vom repune în funcțiune mecanismul de compensare a prețurilor la combustibili, vom avea o nouă explozie a prețurilor pentru români.", a scris liderul PSD.

Grindeanu precizează că rezultatul activității acestui grup de lucru va constitui, alături de proiectele legislative asumate prin PNRR, baza sesiunii extraordinare a Parlamentului pe care intenționază să o convoace săptămâna viitoare.

"Dincolo de disensiunile politice, avem datoria de a asigura funcționarea statului și de a proteja interesele cetățenilor", a transmis liderul PSD.

Luni, Grindeanu le-a adresat tuturor grupurilor parlamentare invitația de a colabora pentru pregătirea și adoptarea reglementărilor urgente.

"Indiferent de opțiunile politice, cei aleși în Parlament au datoria de a colabora pentru elaborarea și adoptarea reglementărilor urgente necesare deblocării instituțiilor statului", a declarat președintele PSD.

Comitetul ar urma să își înceteze activitatea după instalarea unui guvern care să aibă atribuții depline.