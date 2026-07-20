Grindeanu cere înființarea unei comisii parlamentare de criză "până la instalarea unui guvern cu puteri depline". "Să deblocăm România"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a propus luni înființarea unei comisii parlamentare de criză care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. FOTO: Captura Facebook PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a propus luni înființarea unei comisii parlamentare de criză care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României, dincolo de problemele legate de PNRR. Comisia ar urma să funcționeze până la instalarea unui guvern cu puteri depline, a spus Grindeanu.

"Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare să înființăm, la nivelul Parlamentului, o comisie de criză care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României, dincolo de problemele legate de PNRR", a declarat Sorin Grindeanu.

"Indiferent de opțiunile politice, cei aleși în Parlament au datoria de a colabora pentru elaborarea și adoptarea reglementărilor urgente necesare deblocării instituțiilor statului", a afirmat acesta.

Potrivit lui Grindeanu, comisia ar putea funcționa până la instalarea unui Executiv care să aibă atribuții depline.

"O astfel de comisie de criză ar putea funcționa până la instalarea unui guvern funcțional, cu puteri depline. În acest moment avem un guvern cu atribuții limitate și ajungem în blocaje", a explicat președintele PSD.

El a anunțat că va discuta, alături de liderii Camerei Deputaților și Senatului, cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice. Amendamentele ar putea fi pregătite în cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. "Cel puțin în privința problemelor urgente, odată cu convocarea unei sesiuni extraordinare, ar trebui să lucrăm la amendamentele necesare", a spus Grindeanu.

Președintele PSD a spus că fae această propunere deoarece "România este neguvernată, iar instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. Spitalele de copii au de suferit, iar posturile sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta. Platformele statului, precum cea a Agenției Naționale de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Piața imobiliară din România este complet blocată".

Liderul PSD a avertizat și asupra situației cumpărătorilor care au încheiat contracte pentru achiziționarea unor locuințe cu o cotă de TVA de 9% și care, în lipsa unei intervenții legislative, aceștia ar urma să achite TVA de 20% începând cu 1 august.

"Este o reacție la faptul că România este blocată și trebuie să găsim soluții. În acest moment nu există o altă variantă pentru deblocarea situației", a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a criticat activitatea Guvernului cu atribuții limitate, despre care spune că nu mai poate lua deciziile importante de care România are nevoie.

"La nivel guvernamental se aprobă steme pentru comune, exproprieri și evaluări, însă, în rest, România este blocată de trei luni", a afirmat el.

Grindeanu a susținut că problemele legate de Planul Național de Redresare și Reziliență ar trebui rezolvate de conducerea Parlamentului și că aceasta e responsabilitatea Guvernului. El a afirmat că Parlamentul și PSD sunt pregătite să participe la găsirea unor soluții pentru depășirea blocajului. "Parlamentul nu fuge de responsabilitate, iar PSD nu fuge de responsabilitate", a conchis Sorin Grindeanu.