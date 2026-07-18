Motorina s-a scumpit şi în Bucureşti şi costă acum la fel ca la Cluj-Napoca şi Constanţa. Preţuri carburanţi sâmbătă, 18 iulie

Motorina s-a scumpit şi în Bucureşti şi costă acum la fel ca la Cluj-Napoca şi Constanţa. FOTO: Agerpres & peco-online.ro

Şoferii din România plătesc în continuare un preţ ridicat pentru carburantul cu care alimentează la pompă. Sâmbătă, 18 iulie 2026, motorina standard s-a scumpit şi în Bucureşti şi a ajuns la 9,39 lei/litru, faţă de 9,34 lei/litru, cât costa vineri. Acum, are acelaţi preţ ca la Cluj-Napoca şi Constanţa. În Iaşi, un litru de motorină standard costă 9,49 lei. Benzina standard se vine, la unele staţii din Capitală, cu 8,59 lei/litru, notează Peco Online.

Un litru de GPL este comercializat, la nivel naţional, la preţul mediu de 4,5 lei/litru.

Criza benzinei din Rusia a prăbușit popularitatea lui Vladimir Putin

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Deși sunt, cel mai probabil, deja măsluite, datele indică o schimbare serioasă a stării de spirit în Rusia, fiind făcute comparații tot mai dese cu penuria de bunuri din ultimii ani ai Uniunii Sovietice.

Cum ar evolua prețul petrolului în următoarele 2 săptămâni

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AEI a estimat următoarea distribuţie a probabilităţilor în ceea ce privește evoluția prețului petrolului Brent în următoarele două săptămâni: