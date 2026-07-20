Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota legea salarizării: "Nu putem susține un proiect care nemulțumește pe toată lumea"

Grindeanu: "PSD lucrează împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente". Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat luni că PSD nu va susține actualul proiect privind Legea salarizării unice. El a precizat într-o conferință de presă că social-democrații lucrează la o serie de amendamente care să facă legea mai echitabilă:

"PSD lucrează împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte anvelopa bugetară. PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea. Este exclus ca PSD să susțină această variantă".

De asemenea, în privința legii integrității, Sorin Grindeanu a declarat că PSD va susține un proiect de lege care nu slăbește atribuțiile ANI:

"Vă asigur că PSD va susține doar o variantă care nu slăbește, la ordin politic, atribuțiile ANI. Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea. Acest lucru este inadmisibil și nu ar avea votul nostru".

Sorin Grindeanu propune totodată crearea în Parlament a unei comisii pentru votarea reformelor din PNRR:

"România, în acest moment, este neguvernată, instituțiile sunt paralizate. Spitalele de copii suferă pentru că posturile sunt blocate, prețurile la carburanți cresc pentru că nu se ia nicio măsură, platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenția Națională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Rezultatul este că piața imobiliară este blocată. În lipsa unei reglementări urgente, cei care și-au achiziționat locuința cu TVA de 9% vor fi nevoiți să plătească 21%.

Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm o comisie de criză la nivelul Parlamentului. Cei aleși în Parlament au datoria de a colabora pentru elaborarea reglementărilor urgente necesare protejării intereselor românilor

Această comisie ar urma să funcționeze până la instalarea unui guvern funcțional, cu puteri depline", a mai spus Grindeanu.

Care sunt proiectele care vor fi votate de PSD

El a precizat că la Parlament sunt depuse patru proiecte de lege, din cele șase restante și că, în continuare, legea salarizării și legea integrității nu au fost depuse.

PSD va vota Legea privind modificarea Codului administrativ și Legea privind sistemul de recompnsare pentru angajații din ANAF și vamă.

Legea privind decarboziarea sectorului de încălzire și răcire care a picat la Senat din lipsă de voturi este susținută de social-democrați în forma care conține amendamentele PSD și UDMR, a spus Sorin Grindeanu.

El a mai precizat că va fi votat și Codul urbanismului, dar cu mențiunea că pentru București, autorizațiile de construire trebuie să treacă la Primăria Generală din mandatul următor.

"Nu suntem de acord să susținem acest demers acum când în funcția de primar se află un om anchetat de DNA tocmai pentru că ar fi luat șpagă pentru autorizații", a precizat Sorin Grindeanu.

Amintim că în noul proiect al legii salarizării, consultat de Antena 3 CNN, apar mai multe modificări fața de varianta anterioară a Ministerului Muncii. Printre cele mai importante se numără majorarea sporului pentru fonduri europene de la 20% la 40% pentru aleșii locali și modificarea "diferenței salariale tranzitorii".