Grevă de avertisment în 500 de spitale. Consultațiile, internările și operațiile programate care nu sunt urgențe sunt blocate

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În aproape 500 de spitale din țară se va desfășura luni o grevă de avertisment care blochează consultațiile, internările, tratamentele și operațiile programate care nu reprezintă urgențe. Mii de pacienți cronici vor fi puși în așteptare, în timp ce angajații ies în fața spitalelor pentru a protesta față de noua lege a salarizării, despre care spun că le reduce semnificativ veniturile. Unitățile de Primiri Urgențe rămân funcționale, însă sindicaliștii avertizează că în cazul în care revendicările lor nu vor fi ascultate, pe 28 iulie va începe o grevă generală care ar putea bloca activitatea din spitale pe termen nedeterminat.

Acțiunea sindicală începe la 9.00 și durează 2 ore.

Operațiile care nu sunt urgența, consultațiile și procedurile medicale sunt amânate.Asta înseamnă ca pacienții cronici vor fi nevoiți să aștepte sau să vină mai târziu la spital. Automat, bolnavii ar putea de aștepta mai mult astăzi pentru consultații, tratamente, bilete de trimite de la specialiști ori pentru anumite investigații medicale.



Toți pacienții care ajung la UPU ori într-o cameră de gardă vor fi tratați ca până acum. Se va asigura de asemena în secții și o treime din activitate.

Greva este declanșată de Federația Sanitas cea mai mare organizație sindicală din sănătate care reunește peste 100 de mii de membri.



Sindicaliștii fac grevă din cauza noului proiect al legii salarizării care ar urma să le scadă substanțial veniturile mai ales celor care iau sporuri acum pentru condițiile de muncă. Si ne referim la angajații de la UPU, ATI, Infecțioase, Psihiatrie. Acestia spun că noua lege a salarizării scade sporul pentru condițiile de muncă fără un prag minin, iar asta s-ar traduce prin pierderi de venituri de mii de lei.



Ultimele greve de avertisment și grevă generală au fost în 2016, au durat 2 zile. Acțiunea sindicală a fost oprită pentru că sindicalițtii s-au înțeles la acea vreme cu autoritățile.

Acum. greva generală este deja programată pentru 28 iulie atunci când activitatea medicală ar urma să fie blocată pentru o perioadă nelimitată.