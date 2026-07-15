Nicușor Dan speră să se încheie criza politică în această vară: „Răspunsul nu e la mine, ci la partide”

Nicușor Dan a mai precizat că are în continuare discuții cu partidele / Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la Kiev, că speră ca în cursul acestei veri să se încheie criza politică, susținând că răspunsul nu este la el, ci la partide. De asemenea, întrebat dacă mai are consultări cu partidele, șeful statului a răspuns că ele există.

„Nu vreau să fac predicţii. Eu cred că românii aşteaptă. Am avut aseară, venind aici, discuţii cu reprezentanţi ai autorităţilor din Suceava şi îmi spuneau că interacţiunea lor cu oamenii este că oamenii aşteaptă. Vor odată pentru totdeauna să se termine incertitudinea asta, ca să poată să-şi facă planuri de viaţă pentru ei, familiile lor.

Deci e nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper în cursul acestei veri să închidem”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a mai precizat că are în continuare discuții cu partidele.

„Fiecare dintre noi, şi eu cu partidele şi partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuţii care există.

Numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au aşezat partidele le îngustează foarte mult spaţiul de negociere, şi aici, din nou, ne întoarcem la rolul social al politicianului, care rol social este să aibă o disponibilitate la compromise, astfel încât să găsească fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul acea cale care să fie optima”, a mai declarat şeful statului.

Nicușor Dan este prezent, miercuri, 15 iulie, la Kiev, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele participă la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est.