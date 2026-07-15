După vizita de la Paris, Nicușor Dan merge miercuri la Kiev. Președintele participă la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est

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În total, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a înregistrat 16.431 de decese în rândul civililor ucraineni de la invazia Rusiei în februarie 2022. Dintre aceștia, 803 erau copii. Mai mulți cetățeni obișnuiți au fost uciși în luna iunie 2026 decât în orice altă lună de după aprilie 2022, a transmis ONU, potrivit Euronews.

Profitând de deficitul de rachete pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, Rusia și-a intensificat în ultimele luni bombardamentele asupra zonelor urbane dens populate, în special asupra capitalei Kiev.

„Cel puțin 293 de civili au fost uciși și 1.990 au fost răniți, în Ucraina, în iuni 2026”, a transmis Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina.

Este cel mai ridicat bilanț de după aprilie 2022. „Creșterea a fost determinată în principal de atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune ale Federației Ruse, care au vizat în special centre urbane aflate departe de linia frontului”, a adăugat ONU.

ONU a precizat că numărul total al civililor ucraineni uciși este probabil mult subestimat, deoarece nu poate verifica numărul celor omorâți la începutul războiului în zone care acum se află sub controlul Rusiei, inclusiv Mariupol și Lisiceansk, unde se estimează că și-au pierdut viața mii de oameni.

În ultimele luni, Ucraina pare să fi reușit să stabilizeze linia frontului, însă diminuarea stocurilor de rachete pentru apărarea antiaeriană, după izbucnirea războiului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a lăsat orașele ucrainene mai vulnerabile în fața bombardamentelor rusești.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski încearcă să convingă Statele Unite și aliații europeni să contribuie la acoperirea acestui deficit. De altfel, la Summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a anunțat că a fost de-acord să dea Ucrainei licența pentru rachetele Patriot.

Între timp, negocierile pentru încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial sunt practic blocate.