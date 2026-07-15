După vizita de la Paris, Nicușor Dan merge miercuri la Kiev. Președintele participă la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est

293 de civili ucraineni au fost uciși, în luna iunie, în urma atacurilor RusieiPublicat acum 13 minute
În total, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a înregistrat 16.431 de decese în rândul civililor ucraineni de la invazia Rusiei în februarie 2022. Dintre aceștia, 803 erau copii. Mai mulți cetățeni obișnuiți au fost uciși în luna iunie 2026 decât în orice altă lună de după aprilie 2022, a transmis ONU, potrivit Euronews.
Profitând de deficitul de rachete pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, Rusia și-a intensificat în ultimele luni bombardamentele asupra zonelor urbane dens populate, în special asupra capitalei Kiev.
„Cel puțin 293 de civili au fost uciși și 1.990 au fost răniți, în Ucraina, în iuni 2026”, a transmis Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina.
Este cel mai ridicat bilanț de după aprilie 2022. „Creșterea a fost determinată în principal de atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune ale Federației Ruse, care au vizat în special centre urbane aflate departe de linia frontului”, a adăugat ONU.
ONU a precizat că numărul total al civililor ucraineni uciși este probabil mult subestimat, deoarece nu poate verifica numărul celor omorâți la începutul războiului în zone care acum se află sub controlul Rusiei, inclusiv Mariupol și Lisiceansk, unde se estimează că și-au pierdut viața mii de oameni.
În ultimele luni, Ucraina pare să fi reușit să stabilizeze linia frontului, însă diminuarea stocurilor de rachete pentru apărarea antiaeriană, după izbucnirea războiului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a lăsat orașele ucrainene mai vulnerabile în fața bombardamentelor rusești.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski încearcă să convingă Statele Unite și aliații europeni să contribuie la acoperirea acestui deficit. De altfel, la Summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a anunțat că a fost de-acord să dea Ucrainei licența pentru rachetele Patriot.
Între timp, negocierile pentru încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial sunt practic blocate.
Maia Sandu participă la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, la invitația lui Volodimir ZelenskiPublicat acum 37 minute
Maia Sandu participă miercuri la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, la invitația președintelui Volodimir Zelenski. Președinta Republicii Moldova a participat, zilele trecute, pentru prima dată la reuniunea „Coaliției de Voință”, la invitaţia lui Emmanuel Macron.
„Preşedinta Maia Sandu întreprinde pe 15 iulie o vizită la Kyiv, la invitaţia Preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Şefa statului va participa la evenimentele dedicate Zilei Statalităţii Ucrainei şi la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est.
În cadrul summitului, vor fi abordate securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina şi parcursul european al ţărilor candidate din Europa de Sud-Est”, a anunţat, miercuri dimineaţă, Preşedinţia de la Chişinău.
Foto: Președinția Republicii Moldova
Ursula von der Leyen a ajuns la Kiev: „Voi anunța noi inițiative pentru a ne integra industriile de apărare”Publicat acum 48 minute
Președinta Comisiei Europene a anunțat miercuri că a ajuns în capitala Ucrainei, Kiev. Ursula von der Leyen a scris, pe X, că este cea de-a 11-a vizită pe care o face în Ucraina pe timp de război, dar momentul Summitului Ucraina-Europa de Sud-Est este unul „special”.
„Tocmai am ajuns la Kiev pentru cea de-a 11-a vizita a mea în Ucraina pe timp de război. Este un moment special. Ucraina și-a construit un puternic avânt militar. Situația ia o turnură în favoarea sa. Voi anunța noi inițiative pentru a ne integra industriile de apărare. Ca să putem produce mai mult, mai rapid. Vom discuta și despre procesul de aderare (al Ucrainei la UE n.r) și pregătirile pentru această iarnă”, a scris Ursula von der Leyen pe X.
Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026
It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.
I will announce new initiatives to integrate our defence industries.
So we can produce more, and faster.
We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo
Nicușor Dan: „Investiția în apărarea și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate”Publicat acum 1 ora si 3 minute
Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, după participarea la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris, că Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziție de forță.
Prioritatea imediată a României rămâne asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră, a adăugat Nicușor Dan, potrivit Agerpres.
„Discuțiile dintre membrii Coaliției au reconfirmat motivele pentru care Europa și partenerii noștri, care împărtășesc aceleași valori, trebuie să rămână implicați în construirea unui cadru solid de garanții de securitate pentru Ucraina. Pe măsură ce avansăm cu acțiuni concrete și o planificare coordonată, eforturile noastre comune trebuie să rămână concentrate asupra obținerii încetării focului și, în cele din urmă, a unei păci juste, durabile și sustenabile”, a afirmat Președintele.
Nouă țări europene au format alături de Ucraina o coaliție pentru dezvoltarea unui sistem european de apărare antirachetăPublicat acum 1 ora si 5 minute
Înainte de Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, Nicușor Dan a participat la reuniunea „Coaliției de Voință” de la Paris, unde nouă țări europene au format alături de Ucraina o coaliție pentru dezvoltarea unui sistem european de apărare antirachetă.
Potrivit declarației comune, inițiativa are un caracter „exclusiv defensiv” și urmărește protejarea continentului, relatează Euronews.
„Credem că protejarea Europei necesită o soluție globală, bazată pe o arhitectură integrată de apărare antirachetă, capabilă să descurajeze și să contracareze viitoarele amenințări cu rachete”, se arată în declarația comună semnată de Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Ucraina și Marea Britanie.
„În fața amenințării reprezentate de rachetele balistice, facem o alegere clară: protejăm Ucraina, consolidăm securitatea noastră colectivă și construim Europa apărării”, a scris președintele Franței, Emmanuel Macron, pe platforma X.
Noile angajamente completează promisiunile făcute la recentul summit G7 de la Évian și la summitul NATO de la Ankara, unde aliații au convenit să ofere Ucrainei ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026.
Preşedintele Nicuşor Dan merge la Kiev, miercuri, la Summitul Ucraina - Europa de Sud-EstPublicat acum 1 ora si 13 minute
Nicuşor Dan călătorește, miercuri, la Kiev. Preşedintele a fost invitat în Ucraina de președintele Volodimir Zelenski, atunci când acesta a fost în România. Șeful statului va participa la cea de a cincea ediţie a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, a transmis Administrația Prezidențială.
Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susţinere a Ucrainei şi de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului şi a consecinţelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securităţii, economiei, conectivităţii energetice şi de infrastructură, rezilienţei şi combaterii ameninţărilor hibride, relatează Agerpres.
Participarea preşedintelui României la acest Summit demonstrează, o dată în plus, solidaritatea României cu Ucraina şi susţinerea fără echivoc a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acestui stat, arată Administraţia Prezidenţială.
Cu acest prilej, Nicuşor Dan va reconfirma şi angajamentul României de a continua să ofere asistenţă Ucrainei şi să contribuie la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii Mării Negre şi a Europei de Sud-Est. Summitul este important şi prin prisma susţinerii parcursului european al Ucrainei şi al Republicii Moldova, urmând să abordeze, totodată, teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică şi rezilienţa
Luni şi marţi, Nicuşor Dan a fost la Paris, unde a participat la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, precum şi la parada organizată de Ziua Franţei.