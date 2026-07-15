UE face „rabat” de la interdicția pe piesele chinezești, pentru Ucraina. Kievul va putea cumpăra componente pentru drone

2 minute de citit Publicat la 10:50 15 Iul 2026 Modificat la 10:50 15 Iul 2026

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Ucrainei i se va permite să cheltuiască fondurile din împrumutul UE pentru apărare pentru a cumpăra componente chinezești pentru asamblarea dronelor, încă o dovadă a dependenței europene de China când vine vorba de piese și componente critice, relatează FT.

Ucraina a obținut un „rabat” de la interdicția față de produsele din China, ca parte a unei tranșe de șase miliarde de euro din împrumutul pentru apărare.

Guvernul de la Kiev va avea voie, astfel, să cumpere piese chinezești pentru drone, conform a două surse citate de publicația americană.

E vorba de primii bani pe care Ucraina îi primește din împrumutul contractat de UE pentru apărarea țării invadate. Din acest împrumut, 60 de miliarde de euro sunt alocați achizițiilor de apărare.

Decizia arată, însă, golurile din producția europeană internă de apărare, în ciuda dorinței de a consolida baza industrială europeană prin legarea ajutoarelor pentru Ucraina de achizițiile continentale în domeniul apărării.

Rabatul primit de ucraineni înseamnă și că China are un rol în furnizarea de materiale și echipamente către ambele părți ale războiului ruso-ucrainean.

Deși europenii au acuzat China că este un „facilitator-cheie” al Rusiei în războiul contra Ucrainei, fiind un furnizor esențial pentru mașinăria de război rusă, blocul european admite că și industria ucraineană de armament depinde de componente chinezești.

Nevoile Ucrainei depășesc producția europeană

Ucraina și-a construit una dintre cele mai inovative industrii locale de război, ca urmare a atacurilor Rusiei.

Producătorii ucraineni i-au depășit deja pe producătorii europeni tradiționali în multe domenii. În același timp, furnizorii europeni de pe continent fac cu greu față nevoilor armatei ucr ainene.

Cu toate acestea, consumul de drone, care au devenit arma dominantă pe câmpul de luptă, continuă să depășească atât capacitatea Ucrainei, cât și pe cea a aliaților săi de a produce anumite componente necesare acestor aparate.

Oficialii ucraineni afirmă că dronele provoacă în prezent aproximativ 80% dintre pierderile suferite de forțele ruse pe câmpul de luptă.

Potrivit condițiilor împrumutului acordat de UE, produsele pentru apărare cumpărate din fondurile blocului european trebuie să provină în mare parte de pe piața unică, din Ucraina sau de la parteneri autorizați, precum Canada.

Și alți aliați pot deveni eligibili dacă încheie un parteneriat de securitate cu UE, contribuie la acest program și oferă un sprijin substanțial Ucrainei. Regatul Unit a aderat, luni, la program.

În cazul furnizorilor care nu se încadrează în aceste categorii, componentele provenite din alte țări nu pot reprezenta mai mult de 35% din valoarea unui contract. Regulamentul prevede că achizițiile de armament nu trebuie să „contravină intereselor de securitate și apărare” ale UE.

Normele includ însă și o excepție. Dacă produse similare nu pot fi procurate suficient de repede din țările eligibile sau nu sunt disponibile în cantitățile necesare Ucrainei, guvernul ucrainean poate cere Comisiei permisiunea de a le cumpăra din alte state.

Ucraina a solicitat și a obținut o derogare pentru prima tranșă de 5,9 miliarde de euro destinată apărării, alocată achiziției de drone. Derogarea i-a permis Kievului să cumpere anumite componente chinezești care nu sunt disponibile în cantități suficiente în Europa, au declarat sursele.