Maia Sandu participă, în premieră, la o reuniune a Coaliției de Voință. Preşedinta Moldovei a fost invitată de Macron, la Paris

Maia Sandu participă, în premieră, la o reuniune a Coaliției de Voință. Foto: Profimedia Images

Potrivit unui anunţ al Preşedinţiei de la Chişinău, Maia Sandu va participa luni, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, la invitaţia lui Emmanuel Macron, fiind pentru prima dată când aceasta ia parte la o astfel de întâlnire. Şi preşedintele României, Nicușor Dan, merge la reuniunea „Coaliției de Voință”.

"Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție: coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale, în conformitate cu cadrul său constituțional.

De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a sprijinit statul vecin: a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene, a acordat sprijin umanitar și energetic și a contribuit la instruirea geniștilor ucraineni în domeniul deminării umanitare.

Cu o frontieră comună de 1.222 km, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate: o pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent", se arată în comunicatul instituţiei.

Şi Nicușor Dan merge la reuniunea „Coaliției de Voință”

Nicușor Dan va participa luni, de la ora 17:00, ora României, la reuniunea Coaliției de Voință. De la ora 21:30, șeful statului și Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, vor lua parte la recepția oferită la Palatul Élysée de Emmanuel Macron, cu prilejul Zilei Naționale a Franței.

Reuniunea va avea loc cu o zi înaintea ceremoniilor organizate anual de Franța pe 14 iulie. Palatul Élysée a anunțat că la parada din acest an vor participa aproape 6.800 de militari, cu 15% mai mulți decât anul trecut. Numărul vehiculelor și al aeronavelor implicate va fi cu 30% mai mare.

Ce este Coaliția de Voință

Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică, co-prezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene.

Scopul Coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului, pentru a preveni o nouă agresiune. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina.