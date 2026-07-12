Nicușor Dan merge luni la Paris pentru reuniunea „Coaliției de Voință”. La întâlnire va fi prezent și Volodimir Zelenski

Nicușor Dan merge luni la Paris pentru reuniunea „Coaliției de Voință”. Foto: Getty Images

Franța se pregătește să găzduiască o reuniune a „Coaliției de Voință”, luni, înaintea ceremoniilor din 14 iulie, de Ziua Națională. Cel puțin 25 de șefi de stat sau de guvern se vor întâlni la Paris, pentru a discuta despre sprijinul acordat Ucrainei, scrie Euronews. Președintele României Nicușor Dan va participa la reuniunea organizată la Domul Invalizilor.

Creată la Paris și coordonată împreună cu Regatul Unit, coaliția s-a extins și cuprinde acum 37 de țări, ai căror reprezentanți participă la reuniuni în persoană sau prin videoconferință. Doi membri noi, Republica Moldova și Macedonia de Nord, urmează să ia parte pentru prima dată la întâlnirea de luni.

La reuniunea de la Domul Invalizilor, aliații vor încerca să „consolideze”, potrivit Președinției franceze, unitatea și cooperarea în sprijinul Ucrainei. Acest angajament a fost reafirmat la recentul summit G7 de la Évian și la summitul NATO de la Ankara, unde aliații s-au angajat să trimită Kievului ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026.

Scopul este de a arăta că aliații occidentali continuă să sprijine Ucraina și că Moscova nu se poate baza pe „oboseala provocată de război”, a explicat un consilier al președintelui francez Emmanuel Macron.

Liderii coaliției se vor concentra asupra cooperării în domeniul apărării aeriene, inclusiv asupra planurilor anunțate recent de Statele Unite privind producerea în Ucraina, sub licență, a rachetelor Patriot. Ei vor discuta și despre crearea unui sistem de apărare împotriva rachetelor balistice.

În privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unei eventuale încetări a focului, Președinția franceză susține că planurile pentru desfășurarea unei forțe multinaționale, la distanță de linia frontului, sunt „pregătite”. Ele pot fi însă „modificate”, în condițiile în care încheierea ostilităților pare încă departe.

Pe lângă prezența trupelor pe teren, garanțiile ar urma să se bazeze pe acorduri bilaterale „obligatorii din punct de vedere juridic” și pe implicarea Statelor Unite în supravegherea unei eventuale încetări a focului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat la Paris luni și marți.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru merg la Palatul Élysée

Nicușor Dan va participa luni, de la ora 17:00, ora României, la reuniunea Coaliției de Voință.

De la ora 21:30, șeful statului și Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, vor lua parte la recepția oferită la Palatul Élysée de Emmanuel Macron, cu prilejul Zilei Naționale a Franței.

Parada de Ziua Națională a Franței

Reuniunea va avea loc cu o zi înaintea ceremoniilor organizate anual de Franța pe 14 iulie.

Palatul Élysée a anunțat că la parada din acest an vor participa aproape 6.800 de militari, cu 15% mai mulți decât anul trecut. Numărul vehiculelor și al aeronavelor implicate va fi cu 30% mai mare.

Aproape 500 de militari din țările membre ale Coaliției de Voință sunt așteptați să deschidă parada. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa marți la ceremoniile organizate pe Champs-Élysées și în Place de la Concorde.

La eveniment va lua parte și Patrouille de France, echipa de acrobație aeriană a armatei franceze, alături de două avioane de luptă Mirage, la bordul cărora se vor afla copiloți ucraineni instruiți în Franța. În paradă vor fi prezente și aeronave din Germania, Regatul Unit, Croația, Danemarca, Spania, Grecia, Italia, Norvegia, Polonia și Suedia.