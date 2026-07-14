Imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru din tribuna oficială a paradei de la Paris. Prima Doamnă a stat lângă Ursula von der Leyen

1 minut de citit Publicat la 19:50 14 Iul 2026 Modificat la 19:55 14 Iul 2026

La eveniment, șeful statului a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. FOTO: Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială a publicat noi imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la parada de la Paris, defășurată cu prilejul Zilei Naționale a Franței.

La eveniment, șeful statului a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

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Din fotografiile publicate de Administrația Prezidențială se observă că Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sunt așezați în primul rând în tribuna oficială la parada de Ziua Națională a Franței.

Mirabela Grădinaru ocupă locul de lângă Ursula von der Leyen, în timp ce Nicușor Dan stă în apropierea premierului Poloniei, Donald Tusk.

La finalul evenimentului, Nicușor Dan a afirmat că parada a fost "impresionantă". Într-o conferință de presă organizată la Ambasada României din Paris, șeful statului a amintit de legătura istorică a României cu Franța, precum și de prima defilare a trupelor românești cu prilejul Zilei Naționale a Franței.

"Azi, Ziua Națională a Franței, cu o paradă militară impresionantă la care au participat și trupe românești cărora le mulțumesc”, a precizat șeful statului.

MApN a transmis că, marţi, 14 iulie, de Ziua Franţei, un detașament al Armatei României va defila pe celebrul bulevard Champs-Élysées din Paris, în cadrul paradei militare. Tema paradei din acest an este „Réveil stratégique de l’Europe” („Trezirea strategică a Europei”).

Administraţia prezidenţială a anunţat că Nicușor Dan va participa miercuri, 15 iulie, la Kiev, la cea de a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitației adresate de Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.