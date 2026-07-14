Imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru din tribuna oficială a paradei de la Paris. Prima Doamnă a stat lângă Ursula von der Leyen

Administrația Prezidențială a publicat noi imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la parada de la Paris, defășurată cu prilejul Zilei Naționale a Franței.
La eveniment, șeful statului a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.
Din fotografiile publicate de Administrația Prezidențială se observă că Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sunt așezați în primul rând în tribuna oficială la parada de Ziua Națională a Franței.
Mirabela Grădinaru ocupă locul de lângă Ursula von der Leyen, în timp ce Nicușor Dan stă în apropierea premierului Poloniei, Donald Tusk.
La finalul evenimentului, Nicușor Dan a afirmat că parada a fost "impresionantă". Într-o conferință de presă organizată la Ambasada României din Paris, șeful statului a amintit de legătura istorică a României cu Franța, precum și de prima defilare a trupelor românești cu prilejul Zilei Naționale a Franței.
"Azi, Ziua Națională a Franței, cu o paradă militară impresionantă la care au participat și trupe românești cărora le mulțumesc”, a precizat șeful statului.
MApN a transmis că, marţi, 14 iulie, de Ziua Franţei, un detașament al Armatei României va defila pe celebrul bulevard Champs-Élysées din Paris, în cadrul paradei militare. Tema paradei din acest an este „Réveil stratégique de l’Europe” („Trezirea strategică a Europei”).
Administraţia prezidenţială a anunţat că Nicușor Dan va participa miercuri, 15 iulie, la Kiev, la cea de a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitației adresate de Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.