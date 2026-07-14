Un detașament al Armatei României va defila pe Champs-Élysées, de Ziua Franţei. Tema paradei: "Trezirea strategică a Europei"

1 minut de citit Publicat la 08:10 14 Iul 2026 Modificat la 08:10 14 Iul 2026

Un detașament al Armatei României va defila pe Champs-Élysées, de Ziua Franţei. Sursa foto: MApN

MApN a transmis că, marţi, 14 iulie, de Ziua Franţei, un detașament al Armatei României va defila pe celebrul bulevard Champs-Élysées din Paris, în cadrul paradei militare. Tema paradei din acest an este „Réveil stratégique de l’Europe” („Trezirea strategică a Europei”).

Preşedintele României, Nicușor Dan, și partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, vor asista şi ei și la ceremoniile organizate pe Champs-Élysées și în Place de la Concorde.

"Cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a Republicii Franceze, le transmitem colegilor noștri francezi cele mai sincere urări de La mulți ani!

În câteva ore, un detașament al Armatei României va defila pe celebrul bulevard Champs-Élysées din Paris, în cadrul paradei militare dedicate zilei de 14 iulie. Tema paradei din acest an este „Réveil stratégique de l’Europe” („Trezirea strategică a Europei”).

Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării reprezintă unul dintre pilonii Parteneriatului Strategic dintre cele douǎ state. Franța este națiunea-cadru a Grupului de Luptă NATO desfășurat la Cincu, având o contribuție esențială la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al Alianței", a transmis MApN.

Au format o coaliție pentru un sistem european de apărare antirachetă

Nouă state europene, alături de Ucraina, au anunțat, luni, la Paris, înființarea unei coaliții pentru dezvoltarea unor capabilități de apărare împotriva rachetelor balistice, în contextul amenințării tot mai mari reprezentate de acest tip de arme asupra Europei. Potrivit declarației comune, inițiativa are un caracter „exclusiv defensiv” și urmărește protejarea continentului.

„Credem că protejarea Europei necesită o soluție globală, bazată pe o arhitectură integrată de apărare antirachetă, capabilă să descurajeze și să contracareze viitoarele amenințări cu rachete”, se arată în declarația comună semnată de Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Ucraina și Regatul Unit.

„În fața amenințării reprezentate de rachetele balistice, facem o alegere clară: protejăm Ucraina, consolidăm securitatea noastră colectivă și construim Europa apărării”, a scris președintele Franței, Emmanuel Macron, pe platforma X.

Anunțul a fost făcut la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), la care participă cel puțin 25 de șefi de stat și de guvern reuniți luni și marți la Paris pentru a discuta sprijinul acordat Ucrainei și intensificarea presiunii asupra Rusiei.