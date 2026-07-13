Nicușor Dan a ajuns la Paris pentru reuniunea „Coaliției de Voință”. Zelenski prezintă noul plan antibalistic al Ucrainei

Ce citește Donald Tusk în drum spre ParisPublicat acum 4 minute
În drum spre reuniunea de la Paris, premierul polonez Donald Tusk a postat o fotografie în care apare citind Strongmen: How They Rise, Why They Succeed, How They Fall, de Ruth Ben-Ghiat. Cartea analizează felul în care liderii autoritari ajung la putere, cum reușesc să se mențină și de ce, în cele din urmă, regimurile lor se prăbușesc.
On my way to the leaders’ meeting in Paris. pic.twitter.com/F4XmP3Rn1d— Donald Tusk (@donaldtusk) July 13, 2026
Ursul von der Leyen a ajuns la ParisPublicat acum 19 minute
Și președinta Comisiei europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni la Paris.
„La Paris, pentru reuniunea Coaliției Voluntarelor. Ucraina a construit un impuls militar puternic. Situația se schimbă. UE își joacă pe deplin rolul cu împrumutul nostru de 90 de miliarde de euro. Astăzi vom discuta, de asemenea, despre cum să protejăm cerul Ucrainei de dronele și rachetele balistice rusești. Putem și vom face mai mult”, se arată în postarea acesteia, pe X.
In Paris for the meeting of the Coalition of the Willing.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2026
Ukraine has built strong military momentum. The tide is turning.
The EU is fully playing its part with our €90 billion Loan.
Today, we will also discuss how to protect Ukraine's skies from Russian drones and ballistic… pic.twitter.com/zAPsooItsO
Nicușor Dan participă la reuniunea de la Domul InvalizilorPublicat acum 28 minute
Președintele României, Nicușor Dan, va participa de la ora 17:00, ora României, la reuniunea „Coaliției de Voință”, organizată la Domul Invalizilor.
De la ora 21:30, șeful statului și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția oferită de Emmanuel Macron la Palatul Élysée, cu prilejul Zilei Naționale a Franței.
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor asista marți și la ceremoniile organizate pe Champs-Élysées și în Place de la Concorde.
Kremlinul numește grupul „o coaliție a războinicilor”Publicat acum 28 minute
Rusia a anunțat că va urmări cu atenție discuțiile de la Paris, dar a atacat dur inițiativa occidentală.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a descris „Coaliția de Voință” drept „o coaliție a războinicilor” și un grup de state care ar dori continuarea războiului din Ucraina.
„Acestea sunt țările care desfășoară acțiuni ostile împotriva Rusiei, așa că vom urmări foarte atent”, a declarat Peskov.
Moscova susține că ajutorul militar oferit Kievului prelungește conflictul. Ucraina și aliații săi afirmă, în schimb, că sprijinul este necesar pentru apărarea țării și pentru creșterea presiunii asupra Rusiei.
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, discutate la ParisPublicat acum 29 minute
Liderii vor analiza și garanțiile de securitate care ar putea fi oferite Ucrainei în cazul unei eventuale încetări a focului.
Potrivit Președinției franceze, planurile pentru desfășurarea unei forțe multinaționale la distanță de linia frontului sunt „pregătite”, dar ar putea fi modificate în funcție de evoluția conflictului și de condițiile unui posibil armistițiu.
Garanțiile nu s-ar limita la prezența unor trupe. Ele ar urma să se bazeze și pe acorduri bilaterale „obligatorii din punct de vedere juridic”, precum și pe implicarea Statelor Unite în monitorizarea unei eventuale încetări a focului.
Perspectiva opririi luptelor rămâne însă îndepărtată, în condițiile în care atacurile continuă, iar Rusia refuză, potrivit Kievului și aliaților săi, să accepte încheierea războiului.
Zelenski a ajuns la Paris și va prezenta programul antibalistic al UcraineiPublicat acum 32 minute
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că întâlnirea ar putea deschide „oportunități semnificativ mai mari” pentru întărirea apărării Ucrainei.
„Prioritatea noastră principală este apărarea antibalistică. Vom prezenta partenerilor Programul nostru Antibalistic și, pentru prima dată, vom organiza o reuniune la nivelul liderilor, al consilierilor pentru securitate națională și al companiilor de apărare din țările care pot contribui concret la construirea unui nou sistem antibalistic”, a transmis Zelenski pe platforma X.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky has arrived in Paris, where he will take part in meetings of the Coalition of the Willing.— KyivPost (@KyivPost) July 13, 2026
Video: Ukrinform pic.twitter.com/JSypBxTs84
Liderul ucrainean a precizat că le va mulțumi autorităților franceze pentru sprijinul acordat țării sale. Militari ucraineni vor participa și la parada organizată marți, de Ziua Națională a Franței.
Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, urmează să se întâlnească la Paris cu noul director general al UNESCO, pentru discuții despre proiectele desfășurate de organizație în Ucraina.
Zelenski cere mai multă apărare aeriană după atacurile rusești
Înaintea reuniunii de la Paris, Zelenski a reacționat la atacurile lansate de Rusia în cursul nopții asupra mai multor regiuni ucrainene.
El a spus că forțele ruse au lovit „ținte complet civile”, printre care autobuze de pasageri din Odesa, blocuri de locuințe din Zaporojie și un spital din regiunea Harkov.
„Fiecare zi a acestui război pe care Rusia îl duce împotriva vieții demonstrează că sprijinirea Ucrainei este decizia corectă din toate punctele de vedere: militar, politic și pur și simplu uman”, a transmis președintele ucrainean.
Zelenski a cerut mai multe sisteme de apărare aeriană, noi pachete de sprijin și sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. El a menționat și inițiativa europeană antibalistică FREYJA, despre care a spus că trebuie să contribuie la întărirea apărării Ucrainei.
„Coaliția de Voință” se reunește astăzi la Paris. Nicușor Dan participă la discuțiile despre apărarea UcraineiPublicat acum 33 minute
Liderii „Coaliției de Voință” se reunesc astăzi, luni, la Paris, de la ora 17:00, ora României, pentru noi discuții despre sprijinul militar acordat Ucrainei și presiunile asupra Rusiei. La întâlnirea organizată la Domul Invalizilor va participa și președintele Nicușor Dan.
Volodimir Zelenski a ajuns deja în capitala Franței și va prezenta partenerilor un program pentru construirea unui nou sistem de apărare împotriva rachetelor balistice.
Reuniunea are loc cu o zi înaintea ceremoniilor de 14 iulie, Ziua Națională a Franței, și va aduce la aceeași masă cel puțin 25 de șefi de stat sau de guvern. Discuțiile vor fi conduse de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul britanic Keir Starmer.
Coaliția, creată la Paris și coordonată de Franța și Regatul Unit, cuprinde în prezent 37 de țări. Republica Moldova și Macedonia de Nord vor participa pentru prima dată la o astfel de reuniune.
Liderii „Coaliției de Voință” vor discuta despre cooperarea în domeniul apărării aeriene și antirachetă, inclusiv despre producerea de armament pe teritoriul Ucrainei, în baza unor licențe acordate de statele occidentale.
Printre subiecte se află planurile anunțate de Statele Unite pentru producerea în Ucraina, sub licență, a rachetelor Patriot, precum și proiectul unui nou sistem de apărare împotriva rachetelor balistice.
Scopul întâlnirii este și transmiterea unui mesaj către Moscova: aliații occidentali nu renunță la sprijinul pentru Ucraina, iar Kremlinul nu se poate baza pe apariția unei „oboseli provocate de război”.
La recentele summituri G7 de la Évian și NATO de la Ankara, aliații au reafirmat sprijinul pentru Kiev și s-au angajat să ofere Ucrainei ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026.