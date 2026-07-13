Nicușor Dan a ajuns la Paris pentru reuniunea „Coaliției de Voință”. Zelenski prezintă noul plan antibalistic al Ucrainei

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că întâlnirea ar putea deschide „oportunități semnificativ mai mari” pentru întărirea apărării Ucrainei.

„Prioritatea noastră principală este apărarea antibalistică. Vom prezenta partenerilor Programul nostru Antibalistic și, pentru prima dată, vom organiza o reuniune la nivelul liderilor, al consilierilor pentru securitate națională și al companiilor de apărare din țările care pot contribui concret la construirea unui nou sistem antibalistic”, a transmis Zelenski pe platforma X.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has arrived in Paris, where he will take part in meetings of the Coalition of the Willing.



Video: Ukrinform pic.twitter.com/JSypBxTs84 — KyivPost (@KyivPost) July 13, 2026

Liderul ucrainean a precizat că le va mulțumi autorităților franceze pentru sprijinul acordat țării sale. Militari ucraineni vor participa și la parada organizată marți, de Ziua Națională a Franței.

Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, urmează să se întâlnească la Paris cu noul director general al UNESCO, pentru discuții despre proiectele desfășurate de organizație în Ucraina.

Zelenski cere mai multă apărare aeriană după atacurile rusești

Înaintea reuniunii de la Paris, Zelenski a reacționat la atacurile lansate de Rusia în cursul nopții asupra mai multor regiuni ucrainene.

El a spus că forțele ruse au lovit „ținte complet civile”, printre care autobuze de pasageri din Odesa, blocuri de locuințe din Zaporojie și un spital din regiunea Harkov.

„Fiecare zi a acestui război pe care Rusia îl duce împotriva vieții demonstrează că sprijinirea Ucrainei este decizia corectă din toate punctele de vedere: militar, politic și pur și simplu uman”, a transmis președintele ucrainean.

Zelenski a cerut mai multe sisteme de apărare aeriană, noi pachete de sprijin și sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. El a menționat și inițiativa europeană antibalistică FREYJA, despre care a spus că trebuie să contribuie la întărirea apărării Ucrainei.