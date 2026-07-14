Nicușor Dan anunță de la Paris că „sunt pași timizi spre conciliere” între partide: „Dacă vor guvern tehnocrat, voi desemna un premier”

Președintele României spune că are de gând să desemneze un premier până ce nu va avea siguranța că el va fi votat de o majoritate. Foto: Getty Images

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit într-o conferință de presă de la Paris, unde a participat la reuniunea „Coaliției Voluntarilor” pentru Ucraina, despre criza politică internă și despre cum ar putea fi soluționată ea pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. Președintele a spus că „există pași timizi spre conciliere” între partidele din fosta coaliție, dar că nu există încă o majoritate clară care să poată da un prim-ministru. Nicușor Dan a precizat și că nu intenționează să desemneze un premier până nu va exista o majoritate clară: „Nu fac un exercițiu gratuit”, a spus șeful statului.

„Sunt două paliere: palierul formării guvernului și aici avem aceste condiționări. Unii nu spun nu vrem să susținem un guvern în care să nu avem miniștri, alții spun că nu vor un guvern cu miniștrii de la alte partide.

Acesta este blocajul și diverse formule, rotativă, pe care le știți. Pe de altă parte avem palierul administrativ legislativ cu legile din PNRR.

Până acum am avut o colaborare, acum avem discuții mai tensionate. sunt convins că se va junge la un consens până la 31 august”, a spus președintele României, întrebat cu privire la criza politică în desfășurare la București.

Întrebat cum evoluează dialogul pe care îl are cu partidele pe tema formării noului guvern, dar și cum discută liderii partidelor între ei, Nicușor Dan a spus că se fac „pași timizi spre conciliere”.

„Există dialog, există dialog informal pe care eu îl am cu partidele, pe care liderii de partide îl au între ei, sunt pași timizi spre conciliere”.

”În acest moment nu există un premier care să facă majoritate, nu fac un exercițiu gratuit”, a spus președintele, confirmând că nu va desemna un premier până ce nu există o majoritate care să-l voteze.

Ipoteza guvernului tehnocrat, guvernelor minoritare și alegerilor anticipate

Președintele Nicușor Dan a spus și că este deschis ideii formării unui guvern tehnocrat, dar că partidele încă nu au luat o decizie în această privință.

„Dacă în urma discuțiilor vor spune partidele «Da, vrem un guvern tehnocrat», da. Dacă există așteptarea că va trece, voi desemna (un premier tehnocrat - n. red.). În acest moment, nu există asta”.

„Tot ce am spus la momentul acela e că partidele sunt gata să stea la masă, dar nu am spus niciodată că au agreat pe cifre și cifrele abia acum 2-3 zile au apărut”.

Șeful statului a fost întrebat și cu privire la posibilitatea numirii unor guverne minoritare succesive, așa cum propusese liderul UDMR, Kelemen Hunor.

„E o variantă care de principiu are șanse, teoretic, toată lumea e de acord, numai că, practic, noi avem experiența că cine este la putere în anul electoral pierde și atunci toată lumea vrea să înceapă, ca să nu fie alianța sau partidul care termină guvernarea. Aici este blocajul. Eu sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar, sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție”.

Despre alegerile anticipate, președintele a spus:

„S-a vorbit foarte puțin în discuțiile astea și cele de ieri și în cele informale despre alegerile anticipate. Ar prelungi starea de incertitudine și nu ar aduce nimic nou, toate sondajele ne spun că am fi tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără o discuție exact între partidele care refuză să aibă o discuție acum. Nu văd sensul alegerilor anticipate”.