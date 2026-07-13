Trialogul surzilor. Bolojan, Grindeanu și Fritz au repetat și public acuzațiile de la Cotroceni. De ce nu pot face guvern

Soring Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz s-au acuzat public, după discuția de la Cotroceni. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

La câteva ore de la discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, liderii PSD, PNL și USR au ieșit luni seara la televiziuni, la aceeași oră, să se acuze public și să sublinieze că nu există o cale pentru ieșirea din criza politică. Sorin Grindeanu a acuzat USR și PNL că refuză orice variantă pusă pe masă, în timp ce Dominic Fritz a declarat că sunt „zero șanse” să avem un guvern până la finalul acestei luni și a insistat pe varianta alegerilor anticipate, dacă PSD nu votează un guvern PNL-USR-UDMR condus de Siegfried Mureșan. La rândul său, Ilie Bolojan a spus că „alegerile anticipate pot fi luate serios în calcul”. Acesta a adugat că anticipatele ar putea fi organizate „în toamna acestui an sau în primăvara aului viitor”.

Sorin Grindeanu susține că la Cotroceni i-a cerut lui Bolojan să plece de la Guvern, în timp ce premierul demis îl acuză că vrea să blocheze reformele din PNRR.

„Evident că i-am spus lui Bolojan că un pas spre deblocare, dacă vrea să discutăm despre interese dincolo de partidele politice, ar fi să facă un pas înapoi inclusiv din poziția de premier interimar, să lase pe cineva mai tehnic. Pare că e acolo la putere, în continuare, cu toate prerogativele, dă ordine Parlamentului și PSD-ul trebuie să voteze legile lui Bolojan. Nu o facem”, a declarat Grindeanu la RTV.

„Nu mai există o bază pentru o coaliție largă”, a declarat Bolojan la B1TV. „De ce? Sunt 3 motive pe care le-am precizat și astăzi la Cotroceni: 1. Încrederea. S-a pierdut încrederea în PSD. 2. Diferențe majore între modul în care noi vedem rezolvarea și modul în care vede PSD. Cea mai proasta soluție e sa faci o coaliție forțată, care nu livrează. 3. Un motiv care ține de realitatea politică: în 2025 am avut un vot antisistem foarte puternic și am lăsat un singur partid în opoziție. În 2028 am vedea un vot și mai puternic”, a declarat liderul PNL.

Liderul USR, Dominic Fritz a insistat că „singura șansă pentru un guvern real e un guvern minoritar”, obligatoriu PNL-USR-UDMR prima dată.

„De asta vrem prima dată un guvern PNL-USR-UDMR și apoi PSD. Nu suntem de acord invers, cu PSD prima data. Dacă nu se poate, soluția sunt alegerile anticipate”, a declarat Fritz, la Digi24. „Argumentele împotriva anticipatelor nu sunt argumente de fond. În momentul acesta, când românii sunt nemultumiți, să dam votul în mâna lor. Le dăm șansa românilor să decidă în ce direcție să meargă țara. Un pol reformist ar putea să ajungă pe primul loc”, a mai declarat liderul USR. Despre anticipate, Sorin Grindeanu spune că ne pot duce la „scenariul AUR la 50%. „Credeți că PSD intră în anticipate fără să avem rezoluții că nu facem cu ei majorități? PSD stă și se uită, atunci noi trebuie să acceptăm orice din partea PNL-USR, înjurături de dimineața până seara. Facem alegeri anticipate! Cu ce majoritate se va veni după? Suntem în situația în care aceste poziții radicale, de care spuneam că nu lasă loc la o perioadă de tranziție, pot să ne ducă la scenariul AUR 50%”, a declarat liderul PSD. Acuzațiile între liderii politici au continuat pe proiectele din PNRR, precum legea salarizării sau reforma în domeniul integrității.

„Noi nu am avut decizii și nu am făcut congrese la PSD ca să facem îngrădiri. Ei, de trei luni, nu fac decât să dea decizii interne cum nu mai fac cu PSD. Am înțeles, deci sunteți cu PSD în opoziție, atunci de ce sunteți supărați că nu vă votăm cum vreți legile, de ce e PSD bun doar pentru rezerva de voturi, pentru politicile proaste? Nu mai suntem în această situație”, a spus Grindeanu.

„Despre ce a declarat domnul Grindeanu, v-aș cita una din 22 aprilie care spune că anagajmentele României vor fi susținute. De asemenea, pe 11 mai, domnul Grindeanu a avut o întâlnire cu ambasadorii în care declara că lucrurile agreate cu Comisia Europeană nu comportă schimbări. Avem declarații care au fost făcute în urma cu puțin timp, care susțin poziții responsabile, angajamentele României”, a replicat Ilie Bolojan.

Ce a declarat Sorin Grindeanu

„Ce diferă această acțiune a USR-ului de a ciunti din prerogativele ANI din ceea ce a încercat să facă Dragnea în 2017? (OUG 13)

Acum, când justiția a început să deschidă becul în cămară, justiția nu mai e bună. Justiția nu mai e independentă.

Până astăzi nu s-a trimis nimic la Parlament, absolut nimic din legea salarizării, legea legată de ANI, legea privind cariera publică, Codul urbanismului. E un pachet de legi, nimic nu s-a trimis, dar ei sunt revoltați.

Există un grup de lucru la nivelul Ministerului Justiției care strânge propuneri care vin dinspre partide, PNL, USR, UDMR, ca să dea o ultimă formă acestei legi. Domnul Marinescu mi-a spus că avea o formă rezonabilă, acceptată de toată lumea. Acum există această dorință a lor de a ciunti. Cine? Fritz, condamnat definitiv? Clotilde Armand?

Avem o țară în care tabloul arată așa: un guvern demis de peste 70 de zile, cu un număr de voturi, avem un președinte de partid din acest rest de coaliție condamnat, un primar general acuzat că a ajuns primar general luând șpagă, avem un partid PNL care atacă justiția că nu le sunt pe plac anumite decizii care ating anumiți lideri ai PNL. Cam acesta e tabloul astăzi.

Singura politică publică a acestui rest de coaliție este înjurarea la adresa PSD-ului de dimineața până seara. Nu ține loc de plata facturilor, nu aduce energia mai ieftină, nu avem prețuri la alimente mai ieftine. Fac un singur lucru: înjură PSD de dimineața până seara. PSD e în opoziție. Vreți să rămâneți în continuare, treceți-vă legile! Nu aveți pretenția să fie votate de PSD fără transparență publică, fără discuții cu sindicatele. Întrebați sindicatele dacă sunt mulțumite de legea salarizării. Ne vom bate pe tot terenul cu haștagiștii ăștia.

Pare că e o pestă care a cuprins România și e de datoria noastră să ne luptăm cu ei. Nu mai facem niciun compromis cu ei. Au o singură politică: înjurătura la adresa PSD-ului.

A plecat PSD de la Ministerul Transporturilor, iar nu se mai dă niciun kilometru în circulație, unul singur. Intrase România într-un făgaș normal. S-au făcut investiții, nu a plecat Ciolacu cu acei bani acasă. Acum nu se mai face nimic.

Nu am făcut niciodată plângeri penale și lucruri de acest tip, dar când am spus că ne vom lupta cu această pestă peste tot ne vom ține de cuvânt și vom face acest lucru. Când văd că se încearcă pe zona de digitalizare să se meargă fără licitații publice, că se continuă cu lucrurile legate de privatizări, sunt companii ale statului la conducerea cărora sunt oameni selectați pe 109, s-a cerut selecție, fără numiri politice. Expiră mandatele la unele dintre ele la anul. Au început de acum să dea concursurile pentru la anul.

Perioada romantică s-a încheiat și ne batem cu această pestă a haștagiștilor pe tot terenul. România trebuie să scape de această pestă a reziștilor, haștagiștilor. Nu mai încape USR la masă, din partea mea.

Azi am fost de acord cu varianta guvernului de armistițiu, dar au respins-o. Domnii cu 10% încearcă să dea linia în România.

Sper că, într-un final, să se găsească o soluție rațională. Noi nu am avut decizii și nu am făcut congrese la PSD ca să facem îngrădiri. Ei, de trei luni, nu fac decât să dea decizii interne cum nu mai fac cu PSD. Am înțeles, deci sunteți cu PSD în opoziție, atunci de ce sunteți supărați că nu vă votăm cum vreți legile, de ce e PSD bun doar pentru rezerva de voturi, pentru politicile proaste? Nu mai suntem în această situație.

Vreți o soluție ca România să nu piardă bani europeni, veniți cu legi în Parlament, transparent, să le discutați cu partenerii sociali, să nu facem legi prin care să scăpați lideri USR de eventuale condamnări și albiri de cazier. Pentru retroactiv nu se mai poate, dar lucrurile se pot întoarce dacă există o schimbare de lege. E o chestiune pe care noi nu o putem vota în Parlament. Dacă această lege a salarizării, care nemulțumește pe toată lumea, nu o votăm.

Nici azi nu e trimisă această lege a salarizării în Parlament.

Au pretenția să o votez, dar nu au trimis-o.

Evident că i-am spus lui Bolojan că un pas spre deblocare, dacă vrea să discutăm despre interese dincolo de partidele politice, ar fi să facă un pas înapoi inclusiv din poziția de premier interimar, să lase pe cineva mai tehnic. Pare că e acolo la putere, în continuare, cu toate prerogativele, dă ordine Parlamentului și PSD-ul trebuie să voteze legile lui Bolojan. Nu o facem. Atât timp cât nu avem o lege transparentă, nu le votăm, cu toate riscurile. Cei de la putere trebuie să treacă aceste legi.”, a declarat Grindeanu la RTV.

Ce a declarat Ilie Bolojan

Întrebare: Anticipatele reprezintă o soluție de ieșire din criză sau de afundare în criză?

Ilie Bolojan: În toate democrațiile din lumea asta, atunci când se constată că nu este posibilă funcționarea într-o formulă cât de cât stabilă a unui guvern pe baza rezultatelor parlamentare, aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate țările din Europa. Sigur, nu cred că modelul bulgar este cel mai bun, pentru că vecinii noștri au avut mai multe runde de alegeri care poate n-au schimbat toate datele, dar ei nu au avut situația noastră bugetară, într-adevăr, și n-au fost puși în situația să facă corecții puternice. Dar, la un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație pe care nu noi am creat-o – subliniez asta încă o dată, ea a fost creată ca urmare a moțiunii depuse de PSD...

Atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Dar aici sunt tot felul de interpretări, de comentarii care țin de mecanismele pe care noi le avem stabilite la nivel parlamentar pentru a le putea organiza. Dacă e nevoie de anumite modificări legislative, pot fi făcute; poate să fie un acord politic pentru acest lucru, cel puțin dacă nu se va ajunge la o soluție. Cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul, dar asta este perspectiva pe care o pot prezenta legată de întrebarea dumneavoastră.

Întrebare: În opinia dumneavoastră, aceste alegeri ar putea să aibă loc înainte de sfârșitul acestui an?

Ilie Bolojan: Nu consider că pot să dau un anumit termen. În mod cert, dacă nu funcționează nicio înțelegere, la un moment dat pot fi luate în calcul aceste alegeri în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor. Depinde de modul în care evoluează lucrurile în așa fel încât, la urma urmei, mai devreme sau mai târziu, să ne întoarcem la judecata cetățenilor. Pentru că, vedeți, și un vot pentru proiectele din PNRR este tot o formă de a te prezenta în fața cetățenilor cu modul în care îi respecți sau nu-i respecți. Și, la urma urmei, sper să nu ajungem să îi pedepsim practic pe toți românii, pierzând niște sume importante, pentru că anumite calcule nu ne ies”, a declarat Ilie Bolojan, la B1TV.

Ce a declarat Dominic Fritz

„Bineînțeles că noi nu o să putem să inițiem o moțiune de cenzură cu AUR, ca să dăm jos un posibil guvern minoritar PSD. Și tocmai de aceea e evident că, după ce PSD a aruncat la coșul de gunoi semnătura lor, semnătura domnului Grindeanu pentru coaliția trecută, e absolut necesar ca acum să înceapă coaliția de centru-dreapta și, în momentul agreat, bineînțeles, această coaliție poate să își dea demisia și să voteze”.

Î: Dacă PSD rămâne ferm pe poziții și nu e de acord să susțină un guvern minoritar de dreapta, pentru ca după aceea să existe un guvern minoritar PSD. Care e soluția? Alegeri anticipate?

Fritz: „Eu nu cred că există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe, pentru că știți ceva, lumea acum simte o mare frustrare, pentru că lumea simte că nu mai poate să controleze ce se întâmplă cu această țară, că controlul este în mâna unor oameni care au cu totul alte interese decât bunăstarea românilor și ei fac între ei tot felul de jocuri, calcule și așa mai departe. Și vedeți că argumentele împotriva alegerilor anticipate sunt argumente tactice, sunt argumente tehnice, nu sunt argumente de fond. Și eu cred că în această situație în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit numit vot înapoi în mâinile românilor.

Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă”.

Î: Ce le răspundeți celor care cred că în urma alegerilor anticipate vom obține o treime, o treime, o treime între blocul de dreapta aur și PSD? Printre ei se află chiar și Kelemen Hunor, care e a treia treime AUR, o treime PSD, o treime”.

Fritz: „O treime, o treime, o treime nu ar rezolva situația, pentru că noi, practic, după alegeri anticipate, cu un astfel de rezultat, ne-am trezi în exact aceeași situație în care nu se poate coagula o majoritate, pentru că nimeni nu vrea să colaboreze cu nimeni. Deci, unu la mână. Eu am mai trăit guverne atunci când USR a fost în opoziție, în care deciziile despre alegeri s-au luat în funcție de sondaje și nu cred că asta este corect într-o democrație. Trebuie să luăm deciziile, indiferent ce arată sondajele. Unu la mână, doi la mână. Da, eu cred că un pol reformist ar putea să ajungă pe primul loc. Cred că românii au văzut suficient de mult în ultimul an pentru a putea judeca cine livrează rezultate reale, cine livrează reforme care îi îmbunătățesc viața și cine doar vorbește sau, și mai rău, blochează.

Și în al treilea rând este că, dacă după ce românii vorbesc prin vot, ajungem din nou într-o situație în care trebuie să negociem, trebuie să găsim compromisuri. Măcar sunt compromisuri legitimate de cetățeni. Acum nu mai suntem într-o situație în care să existe legitimitate pentru orice fel de soluție. Chiar și soluția guvernului minoritar este o soluție de avarie, dacă vreți așa. Nu este o soluție sănătoasă pe termen lung pentru democrație și tocmai de aceea cred că avem nevoie.

Î: Dacă nu ne înțelegem acum pe acest guvern minoritar de un vot de legitimare, din punct de vedere când ar fi un moment bun pentru alegeri anticipate?

Fritz: „Oricum, există acest termen de trei luni în Constituție în care trebuie să se întâmple după dizolvarea Parlamentului în trei luni.

Apropo, pentru că am auzit tot felul de comentarii tehnice, că nu se poate, că trebuie scurtate termenele și ultimele alegeri parlamentare, tot în trei luni au fost organizate. Deci asta e o decizie care îi aparține președintelui, când este acest moment. Dar eu spun că oricând, într-o democrație trebuie să fim gata și pregătiți să punem decizia în mâinile cetățenilor. Ideea asta că există undeva o masă secretă în care se negociază viitorul României Și mai bine nu-i întrebăm pe români care e părerea lor că ar putea să greșească și știm noi mai bine. Toată ideea asta nu mai are ce căuta în anul 2026”.

Î: Ce senzație v-a lăsat Nicușor Dan astăzi? Apropo de subiectul anticipatelor, înțeleg că președintele nu s-a poziționat în fața acestei chestiuni. Ce relație aveți cu Nicușor Dan?

Fritz: „Am o relație bună. Bineînțeles că nu este un secret că în această criză politică avem perspective politice diferite, dar să știți că eu nu fac parte din corul celor care acum îl transformă într-o caricatură de om înverșunat. Eu cred că el, cu perspectiva lui, bineînțeles, cum spune și el, are o bună credință și vrea să rezolve lucrurile pentru România. Pentru mulți, USR a fost cât pe ce să devină partidul prezidențial. Noi niciodată nu ne-am lipit această sintagmă pe frunte. Și pentru că suntem un partid care ne place, libertatea, să zicem așa. Dar bineînțeles că pentru noi a fost o sursă de mândrie faptul că totuși fondatorul nostru a ajuns președintele țării. Acum 10 ani, nimeni n-ar fi crezut”.” a declarat Dominic Fritz, la Digi24.