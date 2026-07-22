Guvernul german anunţă că e "iritat" de noua arestare a corespondentului Deutsche Welle în Turcia. Sursa foto: Hepta

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat miercuri că Berlinul este „extrem de iritat” de noua reținere în Turcia a corespondentului Deutsche Welle, Alican Uludag, notează Reuters.

Parchetul turc a anunțat marți că Uludag a fost reținut din nou sub suspiciunea de incitare la ură și ostilitate și de răspândire publică a unor informații înșelătoare. Ulterior, în cursul zilei de miercuri, un tribunal din Ankara a dispus eliberarea lui Uludag sub măsuri de control judiciar care îi interzic să călătorească în străinătate, a precizat Deutsche Welle.

Tensiuni între Germania şi Turcia

Noua sa reținere amplifică tensiunile diplomatice dintre Berlin și Ankara privind libertatea presei și survine pe fondul criticilor internaționale mai ample la adresa modului în care Turcia îi tratează pe jurnaliști.

Deutsche Welle, un post internațional de radiodifuziune susținut de statul german, a anunțat marți că Uludag a fost rearestat în Turcia, la două luni după ce fusese eliberat condiționat în urma unei detenții de trei luni.

Autoritățile turce l-au arestat pe Uludag la Ankara în luna februarie, acuzându-l că l-a insultat pe președinte prin intermediul unor postări pe rețelele de socializare.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a declarat că autoritățile turce încalcă libertatea presei, un drept pe care Turcia s-a angajat să îl respecte prin aderarea la Consiliul Europei și prin semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului.

El a adăugat, totuși, că ambasada și consulatele Germaniei din Turcia nu se vor implica în acest caz, deoarece Uludag nu este cetățean german.