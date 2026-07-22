Avioanele F-16 ale Ucrainei ar fi doborât recent primul avion de vânătoare rusesc, într-o luptă aeriană

Avioanele F-16 ale Ucrainei ar fi doborât recent primul avion de vânătoare rusesc.Sursa foto: Getty Images | Ian Hitchcock / Stringer

Avioanele de vânătoare F-16 ale Ucrainei au înregistrat prima victorie în lupta aeriană, doborând un avion de vânătoare rusesc, a declarat un general american de rang înalt, calificând confruntarea drept un semn al capacităților sporite de apărare aeriană ale Ucrainei, notează Business Insider.

Generalul Dan Caine din cadrul Forțelor Aeriene ale SUA, președintele Statului Major Întrunit, a declarat marți, în timpul unei audieri în Congres, că „recent am avut prima victorie aer-aer, în care un F-16 ucrainean a doborât un avion de vânătoare rusesc”.

El a descris acest eveniment drept o dovadă a capacității tot mai mari de apărare aeriană a Ucrainei.

„Cred că, în ultimii ani, capacitatea lor de a-și extinde sistemul de apărare stratificată a evoluat semnificativ, cu sprijinul și asistența multor părți”, a declarat acesta în cadrul unei audieri a Comisiei pentru Alocări Bugetare din Senat.

O apărare stratificată eficientă utilizează diverse tipuri de senzori și sisteme de armament, amplasate la distanțe și altitudini diferite, pentru a contracara o gamă variată de amenințări. Aceasta presupune nu doar desfășurarea unui număr suficient de senzori și arme, ci și capacitatea de a le interconecta, de a partaja informații și de a aloca arma potrivită pentru fiecare amenințare în parte.

Ucraina și-a extins aceste capacități de apărare pe parcursul invaziei ruse la scară largă, combinând tehnologia dezvoltată pe plan intern și armamentul occidental cu sisteme din epoca sovietică aflate deja în dotare.

Caine nu a oferit detalii despre incidentul respectiv, inclusiv locul în care a avut loc sau tipul aeronavei rusești doborâte. Unii observatori au speculat că acesta s-ar fi putut referi la un anunț din 8 iulie al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, potrivit căruia forțele ucrainene ar fi doborât un avion rusesc Su-35. Acest aspect rămâne însă neclar.

Industria de apărare a Ucrainei ar fi făcut progrese remarcabile

Generalul a menționat dezvoltarea industriei de apărare a Ucrainei și a dorit să „sublinieze activitatea remarcabilă desfășurată de baza industrială ucraineană pe măsură ce își extind propriile capacități – de la cele sol-aer până la cele aer-aer”. Declarația a fost făcută ca răspuns la o întrebare privind impactul pe care l-ar avea o eventuală sistare, timp de trei ani, a finanțării americane pentru apărarea aeriană a Ucrainei.

Deși și-a consolidat semnificativ sistemele de apărare de la începutul războiului – inclusiv prin soluții dezvoltate pe plan intern, precum dronele interceptoare –, Ucraina continuă să solicite orice formă de sprijin pentru apărarea aeriană, pe măsură ce bombardamentele rusești cu drone și rachete se intensifică, amenințând în continuare atât infrastructura militară, cât și pe cea civilă.

Ucraina a primit primul lot de avioane F-16 în vara anului 2024, în urma unor dezbateri îndelungate în cadrul forțelor armate occidentale; acestea vizau riscul ca furnizarea respectivelor avioane de vânătoare să fie percepută drept o escaladare inutilă a conflictului, precum și capacitatea Ucrainei de a le integra rapid și de a dezvolta sistemele necesare – de instruire, mentenanță, logistică și operare – pentru a le utiliza eficient.

Ucraina a reușit să integreze aceste aeronave în forțele sale aeriene, folosindu-le pentru a intercepta drone și rachete rusești, pentru a executa lovituri asupra țintelor terestre și, mai nou, pentru a angaja în luptă aeronave inamice pilotate.

Totodată, statele partenere occidentale analizează modul în care Ucraina combină senzori ieftini, drone interceptoare, operațiuni descentralizate și tehnici de zbor tradiționale pentru a-și consolida capacitățile de apărare aeriană și operațiunile aferente.

Statele partenere furnizează Ucrainei și alte avioane occidentale avansate, precum modelele suedeze Gripen și cele franceze Mirage; acest demers este prezentat atât ca o dovadă a competenței Ucrainei, cât și ca o expresie a dorinței aliaților de a integra Ucraina în viitorul sistemului de apărare occidental, dincolo de simpla sa supraviețuire în acest război.