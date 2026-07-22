Polonia vrea să construiască „constelația” de sateliți a UE, alternativa europeană la Starlink-ul lui Elon Musk

1 minut de citit Publicat la 23:06 22 Iul 2026 Modificat la 23:06 22 Iul 2026

Foto: Getty Images

Polonia s-a alăturat unui proiect al Uniunii Europene pentru crearea unui serviciu de internet prin satelit care să fie o alternativă la rețele precum Starlink-ul lui Elon Musk, scrie publicația poloneză Notes from Poland, miercuri. Guvernul de la Varșovia a alocat 656 de milioane de euro programului IRIS2, acești bani fiind obținuți din PNRR-ul polonez.

În schimbul participării la inițiativă, Polonia va primi acces la comunicații securizate prin satelit pentru organizațiile guvernamentale, forțele armate și serviciile de urgență.

Industria spațială poloneză, aflată în proces de dezvoltare, va putea fi eligibilă să intre în competiție pentru contracte de dezvoltare a constelației de sateliți.

„Este o zi mare pentru Polonia, pentru întreg flancul estic și pentru toată Uniunea Europeană”, a declarat comisarul european pentru apărarea UE, Andrius Kubilius, la ceremonia de inaugurare de la Varșovia, marți.

„Prin investițiile sale în industria spațială, Polonai investește în propria securitate, în economia sa și în viitorul său”, a declarat el.

Alături de el, ministrul polonez de interne, Marcin Kierwinski, a declarat că IRIS2 va ajuta să ne „asigurăm independența strategică și de securitate, în timp ce demonstrăm că Polonia poate fi un lider în industria spațială europeană și că rămâne în centrul eforturilor europene de securitate”.

„Nicio țară nu poate de una singură să construiască o constelație atât de eficient, așa că de aceea ne alăturăm acestui proiect major, să fim partedin el și să fim unul dintre managerii lui”, a adăugat el.

Care sunt planurile pentru IRIS2

Programul IRIS2 țintește să desfășoare o constelație de aproape 300 de sateliți în orbita joasă și medie a Pământului. Ei urmează să furnizeze capacitate de comunicație rezistentă la interferențe pentru guverne, agenții de apărare, servicii de urgență și pentru diverși utilizatori comerciali selecți în toată UE.

Anunțat pentru prima dată în 2022, proiectul face parte din efortul de a reduce dependența blocului de operatorii non-europeni.

Există de mai mult timp temeri cu privire la securitatea cibernetică a blocului, amenințările hibride și reziliența infrastructurii critice, mai ales după declanșarea invaziei rusești în Ucraina.

„Este foarte important pentru Europa să aibă o capacitate (de comunicații – n. red.) suverană, iar Starlink nu ne-o va da niciodată”, a declarat Eva Berneke, CEO la Eutelsat, una dintre companiile implicate în proiect, citată de Politico.

Este de așteptat că proiectul va costa 10,6 miliarde de euro. Banii vor fi acoperiți majoritar din fondurile pentru recuperarea post-Covid. Alte patru miliarde vor veni de la investitori privați.

IRIS2 ar urma să devină operațional în 2030.