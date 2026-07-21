Repartizarea la liceu 2026. Când are loc și unde se afișează rezultatele

2 minute de citit Publicat la 15:16 21 Iul 2026 Modificat la 15:26 21 Iul 2026

Repartizarea la liceu 2026 FOTO: Agerpres

Repartizarea la liceu 2026 este ultima etapă dintr-o perioadă plină de provocări pentru elevii care au absolvit anul acesta clasa a VIII-a. Rezultatele admiterii la liceu 2026 vor fi publicate pe admitere.edu.ro și la avizierele liceelor.

Rezultatele repartizării în licee pot fi vizualizate cu codul pe care fiecare elev l-a primit de la școală la Evaluarea Națională 2026.

Repartizarea computerizată la liceu este programată pe 22 iulie

Conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, repartizarea computerizată la liceu 2026 are loc miercuri, 22 iulie 2026. În această zi, algoritmul centralizat va analiza fișele de opțiuni completate de elevi între 13 și 20 iulie și va genera listele cu locurile atribuite.

Algoritmul funcționează pe baza mediilor de admitere și a ordinii preferințelor exprimate în fișă. Elevii sunt ordonați descrescător după medie, iar sistemul atribuie fiecăruia cea mai bună opțiune disponibilă, respectând strict ierarhia aleasă.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la Evaluarea Națională 2026 susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a; nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale; nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale; nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale

Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

Unde pot fi verificate rezultatele admiterii

Rezultatele repartizării la liceu 2026 vor fi afișate simultan în două locații principale:

Platforma oficială admitere.edu.ro – cea mai rapidă și accesibilă metodă. Elevii introduc codul unic primit la Evaluarea Națională 2026 pentru a vedea liceul, profilul/specializarea și locul atribuit. Platforma este optimizată pentru acces simultan și oferă rezultate individuale protejate.

Avizierele unităților de învățământ – listele complete vor fi afișate la școlile gimnaziale și la liceele din județ/municipiul București. Este util să verificați și fizic, mai ales dacă apar probleme tehnice temporare pe site.

Rezultatele sunt definitive în prima etapă (cu excepția contestațiilor ulterioare pentru situații speciale).

Ce trebuie să facă elevii după repartizare

După afișarea rezultatelor pe 22 iulie, urmează etapa de confirmare a locului. Perioada principală pentru depunerea dosarelor de înscriere la liceu este 23 – 28 iulie 2026. Elevii admiși (sau părinții/reprezentanții legali) trebuie să se prezinte la liceul repartizat cu dosarul complet.

Documente necesare pentru înscrierea la liceu în 2026:

Cerere de înscriere (o primește fiecare elev de la liceu);

Copie a certificatului de naștere al elevului;

Copie a cărții de identitate a elevului;

Copie a cărților de identitate ale ambilor părinți;

Adeverință cu domiciliul in cazul cartilor de identitate electronice;

Copie după hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați;

Foaia matricolă;

Adeverință cu notele și media de la Evaluarea Națională;

Adeverință medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a cu fișa de vaccinări pe verso;

Consimțământ de prelucrare a datelor personale.

Este obligatorie prezența fizică sau prin împuternicire legală. Neconfirmarea locului în termen duce la pierderea acestuia și trecerea la etapa a doua de admitere. Programul de înscriere diferă în funcție de liceu. Verificați site-ul liceului, avizierul sau sunați la secretariat pentru informații despre program.