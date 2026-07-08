Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 sunt publicate astăzi

1 minut de citit Publicat la 07:00 08 Iul 2026 Modificat la 07:21 08 Iul 2026

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 sunt publicate astăzi FOTO: Agerpres

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 vor fi afișate miercuri, 8 iulie 2026, până în ora 12:00. După contestații, mii de absolvenți de clasa a VIII-a vor afla notele definitive care le vor determina admiterea la liceu.

Anunțarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2026 reprezintă momentul în care se încheie evaluarea inițială și contestațiile. Elevii și părinții pot accesa notele pe site-ul oficial al Ministerului Educației sau la unitățile școlare.

Când începe înscrierea la liceu

Înscrierea la liceu pentru absolvenții Evaluării Naționale 2026 începe imediat după afișarea rezultatelor finale, conform calendarului oficial. Procesul se desfășoară online prin platforma dedicată a Ministerului Educației, dar și la sediul unităților de învățământ pentru cazurile care necesită asistență.

Părinții și elevii trebuie să completeze fișa de înscriere cu opțiunile de licee și profiluri, în ordinea preferințelor. Este esențial să se respecte termenul limită, întrucât orice întârziere poate afecta șansele de admitere la unitățile dorite.

Calendarul admiterii la liceu 2026

8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale după contestațiile de la Evaluarea Națională;

9 iulie – publicarea ierarhiei absolvenților de clasa a VIII-a;

13 – 20 iulie – completarea fișelor de opțiuni și verificarea datelor introduse în sistem;

22 iulie – repartizarea computerizată la liceu;

23 – 28 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați;

29 – 31 iulie – soluționarea cazurilor speciale de către comisiile județene de admitere.

Cum se face departajarea candidaților cu aceeași medie

Când doi sau mai mulți candidați au aceeași medie la Evaluarea Națională 2026, departajarea se realizează conform unei ierarhii clare stabilite de metodologie.

În cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii de admitere egale, aceștia sunt departajați folosind, în ordine strict descrescătoare, următoarele criterii:

Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a

Nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale

Nota obținută la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale

Nota obținută la proba de Limba și literatura maternă (dacă este cazul)

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 marchează un nou început pentru generația de elevi din 2026.