Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

1 minut de citit Publicat la 15:41 03 Iul 2026 Modificat la 16:07 03 Iul 2026

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026 FOTO: Getty Images

După afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională, absolvenții de gimnaziu își fac planurile pentru admiterea la liceu. În 2026, regulile după care se calculează media de admitere la liceu au fost simplificate, punându-se accentul pe rezultatele de la evaluare.

Formula cu care se calculează media de admitere la liceu în 2026

Conform metodologiei Ministerului Educației (Ordinul nr. 6060/2025), media de admitere este media aritmetică a notelor obținute la cele două probe ale Evaluării Naționale 2026: Limba și literatura română + Matematică. Se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Formula de calcul:

Media de admitere = (Nota Română + Nota Matematică) / 2

Această medie reprezintă criteriul principal pentru repartizarea computerizată în clasa a IX-a la liceele de stat. Spre deosebire de anii anteriori, media generală din clasele V-VIII nu mai intră în calculul mediei de admitere. Ea servește doar ca prim criteriu de departajare în cazul mediilor egale.

Exemple:

Nota la Limba română: 9,40

Nota la Matematică: 8,80

Media de admitere = (9,40 + 8,80) / 2 = 9,10

Română: 7,50

Matematică: 6,20

Media = (7,50 + 6,20) / 2 = 6,85

Rezultatul final se afișează cu exact două zecimale, fără rotunjire (de exemplu, 8,999 devine 8,99).

Când contează media din gimnaziu

Deși nu mai influențează media principală, media generală de absolvire a claselor V-VIII (calculată din mediile anuale) devine importantă la departajare:

1. Media generală clasele V-VIII

2. Nota la Limba română

3. Nota la Matematică

4. Nota la Limba maternă (dacă e cazul)

Pentru profiluri vocaționale (artistic, sportiv, teologic, militar), se aplică formule suplimentare care includ probe de aptitudini. De exemplu, la profil artistic: media finală = (3 × nota aptitudini + media admitere) / 4.

Calendarul admiterii la liceu 2026

8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale după contestațiile de la Evaluarea Națională;

9 iulie – publicarea ierarhiei absolvenților de clasa a VIII-a;

13 – 20 iulie – completarea fișelor de opțiuni și verificarea datelor introduse în sistem;

22 iulie – repartizarea computerizată la liceu;

23 – 28 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați;

29 – 31 iulie – soluționarea cazurilor speciale de către comisiile județene de admitere.

Calculul mediei de admitere la liceu în 2026 este transparent și se bazează 100% pe performanța de la Evaluarea Națională.