Rezultate Evaluarea Națională 2026. 79% dintre elevi au medii peste 5. Doar 7 candidați au media 10

1 minut de citit Publicat la 18:00 30 Iun 2026 Modificat la 18:07 30 Iun 2026

79% dintre elevi au medii peste 5 la Evaluarea Națională 2026 FOTO: Getty Images

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat marţi că 79% dintre candidaţii de la Evaluarea naţională 2026 au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, rezultatele fiind publicate la ora 17:00.

Examenul a fost susţinut integral de 143.251 de absolvenţi de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenţi înscrişi), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 113.192 de elevi (79%). Şapte elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece).

Astfel, la Limba şi literatura română 117.538 de elevi (81,8%) au obţinut note mai mari sau egale cu 5. Un număr de 398 de elevi au primit nota 10 (zece).

La Matematică, 106.505 elevi (74,3%) au primit note mai mari sau egale cu 5. 102 elevi au fost notaţi cu 10.

La Limba şi literatură maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au obţinut note mai mari sau egale cu 5 (dintre aceştia, 86 de elevi au obţinut nota 10).

Au fost eliminaţi pentru fraudă/tentative de fraudă opt elevi - lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei.

Rezultatele au fost afişate/publicate pe baza codului unic alocat şi comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecţia datelor personale (GDPR).

Vizualizarea lucrărilor şi depunerea contestaţiilor au loc în data de 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 şi 3 iulie, conform calendarului aprobat.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestaţii.

În situaţia în care se optează pentru contestarea notei/notelor, elevii completează, semnează şi depun/transmit şi o declaraţie-tip în care se menţionează că sunt informaţi cu privire la faptul că nota rezultată în urma reevaluării poate modifica nota iniţială, prin creştere sau descreştere, după caz. Documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate miercuri, 8 iulie.