Rezultate Evaluarea Națională 2026. Când se afișează primele note și cum se depun contestațiile

Rezultate Evaluarea Națională 2026 FOTO: Agerpres

Ministerul Educației va publica primele rezultate la Evaluarea Națională 2026 pe 1 iulie, potrivit calendarului oficial. După afișarea notelor, elevii vor avea posibilitatea să își consulte lucrările și să depună contestații, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 8 iulie. Ulterior, absolvenții de gimnaziu vor intra în etapa admiterii la liceu, care începe prin completarea fișelor cu opțiuni pentru repartizarea computerizată.

La ce oră se publică rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Primele note vor fi afișate miercuri, 1 iulie, până la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și online. Rezultatele vor fi publicate în format anonimizat, fiecare candidat fiind identificat prin codul unic primit la începutul examenului.

Aceste note sunt rezultatele inițiale, înainte de soluționarea contestațiilor, și reprezintă primul punct de referință pentru elevii de clasa a VIII-a înainte de admiterea la liceu.

Și în acest an se menține procedura care permite elevilor să vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă depun contestație, măsură introdusă pentru a asigura o mai mare transparență a evaluării. Consultarea lucrării nu înseamnă automat depunerea unei contestații și nu obligă elevul să solicite reevaluarea.

Rezultatele vor fi publicate pe edu.ro, însă le veți regăsi și pe antena3.ro, structurate pe județe.

Rezultate la Evaluarea Națională 2026, pe județe

Rezultate Evaluarea Națională 2026 București

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Alba

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Arad

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Argeș

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Bacău

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Bihor

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Bistrița-Năsăud

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Botoșani

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Brăila

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Brașov

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Buzău

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Călărași

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Caraș-Severin

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Cluj

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Constanța

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Covasna

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Dâmbovița

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Dolj

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Galați

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Giurgiu

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Gorj

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Harghita

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Hunedoara

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Ialomița

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Iași

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Ilfov

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Maramureș

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Mehedinți

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Mureș

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Neamț

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Olt

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Prahova

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Satu Mare

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Sălaj

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Sibiu

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Suceava

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Teleorman

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Timiș

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Tulcea

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Vaslui

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Vâlcea

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Vrancea

Când pot fi depuse contestațiile

După publicarea rezultatelor începe etapa de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor.

Pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, precum și pe 2 și 3 iulie, elevii pot solicita consultarea lucrării și pot cere reevaluarea dacă apreciază că punctajul acordat nu reflectă corect răspunsurile oferite.

Cererea poate fi depusă la centrul de examen sau transmisă prin modalitățile stabilite de inspectoratele școlare. Pentru candidații minori, documentul trebuie semnat și de părinte sau de reprezentantul legal.

Lucrările contestate vor fi reevaluate de alți profesori decât cei care au acordat nota inițială. Nota rezultată după această procedură devine definitivă, chiar dacă este mai mare sau mai mică decât cea obținută inițial. Prin urmare, punctajul poate fi atât majorat, cât și diminuat, fără posibilitatea revenirii la nota anterioară.

Când se afișează rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 4–7 iulie, iar rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 8 iulie.

Aceste note devin definitive și constituie baza întregului proces de admitere în învățământul liceal. După publicarea lor, ele nu mai pot fi modificate prin nicio altă procedură, iar media obținută va fi utilizată la repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a.

Ce urmează după afișarea rezultatelor finale

După încheierea Evaluării Naționale 2026, elevii intră în etapa admiterii la liceu. Împreună cu părinții și profesorii diriginți, aceștia vor completa fișele cu opțiunile pentru specializările și unitățile de învățământ pe care doresc să le urmeze.

Repartizarea în clasa a IX-a se face computerizat, în funcție de media de admitere și de ordinea opțiunilor înscrise de fiecare candidat. Din acest motiv, specialiștii recomandă completarea atentă a fișei și includerea unui număr suficient de variante pentru a crește șansele de repartizare la profilul și liceul dorite.

Rezultatele obținute la Evaluarea Națională 2026 reprezintă principalul criteriu de admitere, iar mediile din gimnaziu sunt luate în calcul doar în situațiile de departajare prevăzute de metodologia Ministerului Educației. Astfel, rezultatul de la EN 2026 are un rol esențial în stabilirea liceului în care fiecare absolvent își va continua studiile.