Când se anunță rezultatele la Evaluarea Națională 2026 și unde se afișează notele

Când se anunță rezultatele la Evaluarea Națională 2026 FOTO Agerpres

După ce au trecut și de proba la Matematică, absolvenții de clasa a VIII-a și părinții lor vor să știe exact când se anunță rezultatele la Evaluarea Națională 2026 și unde vor fi afișate notele. Este important să afle cât mai repede notele, pentru a putea să facă în timp util contestație, dacă este cazul.

Elevii au susținut luni, 22 iunie, proba la Română, urmând ca vineri, 26 iunie, copiii aparținând minorităților naționale să susțină proba la Limba maternă.

Cum timpul este foarte important în această perioadă, pentru o planificare corectă a pașilor în vederea admiterii la liceu, am sintetizat în acest material informațiile despre data de afișare a rezultatelor la Evaluarea Națională și unde pot fi vizualizate.

Rezultatele se afișează pe 1 iulie 2026, conform calendarului

Potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației, rezultatele inițiale la Evaluarea Națională 2026 vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. Aceasta este data cheie pe care o caută toți candidații și părinții lor. Notele vor fi publicate atât online, pe platforma dedicată a Ministerului Educației - evaluare.edu.ro, cât și fizic, la avizierele unităților de învățământ care au funcționat ca centre de examen.

Afișarea se face în format anonimizat, folosindu-se coduri de candidat pentru a proteja datele personale. Elevii își vor putea verifica notele introducând codul primit la înscriere pe site-ul oficial evaluare.edu.ro sau pe alte platforme autorizate. Rezultatele finale, după soluționarea eventualelor contestații, vor fi afișate pe 8 iulie 2026.

Pe 1 iulie, imediat după ora 12:00, încep și procedurile de contestații. Elevii nemulțumiți de notele obținute au posibilitatea să solicite reevaluarea lucrărilor. Calendarul strict al Evaluării Naționale 2026 asigură o desfășurare echitabilă și transparentă a întregului proces. Părinții sunt sfătuiți să verifice împreună cu copiii rezultatele cât mai repede pentru a pregăti eventualele contestații în intervalul alocat.

Cum se vor putea vizualiza lucrările

După afișarea rezultatelor inițiale pe 1 iulie 2026, urmează etapa de vizualizare a lucrărilor. Aceasta este o oportunitate importantă pentru candidați de a-și vedea propriile răspunsuri corectate digital.

Conform procedurii oficiale, cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun în aceeași zi, 1 iulie 2026, în intervalul 14:00 – 18:00, la centrul de examen unde elevul a susținut probele. Vizualizarea propriu-zisă se realizează pe baza lucrărilor scanate și încărcate în platforma digitală a Ministerului Educației. Elevii sau părinții/reprezentanții legali vor putea accesa imaginile lucrărilor în prezența unui cadru didactic.

Pentru zilele următoare (2 și 3 iulie), programul de vizualizare continuă conform graficului afișat la fiecare centru de examen, de obicei între orele 9:00 – 17:00. Este obligatoriu să se completeze o cerere tip, semnată de părinte. Documentul trebuie să conțină motivele solicitării vizualizării și să respecte modelul pus la dispoziție de comisia de examen.

Vizualizarea lucrărilor contribuie la creșterea transparenței procesului de evaluare și oferă elevilor șansa de a înțelege mai bine de ce au primit o anumită notă.

Contestații la Evaluarea Națională 2026

Așa cum am menționat mai sus, rezultatele inițiale de la Evaluarea Națională 2026 vor fi publicate pe 1 iulie, iar elevii care nu sunt mulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații la centrele de examen sau le pot transmite electronic la adresele special indicate, în zilele de 1, 2 și 3 iulie, conform calendarului oficial.

Rezultatele definitive, după contestații, vor fi publicate pe 8 iulie.

Depunerea unei cereri de contestație a lucrării/lucrărilor nu este condiționată de vizualizarea lucrării/lucrărilor, potrivit procedurii.

Iată modelul de cerere:

Model de contestație la Evaluarea Națională 2026 FOTO: edu.ro

Prin urmare, pe 1 iulie 2026 vor fi anunțate primele rezultate la Evaluarea Națională 2026, iar după soluționarea contestațiilor, pe data de 8 iulie, vor fi anunțate notele finale.