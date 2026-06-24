Subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2026 se publică azi

Subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2026 FOTO: Getty Images

După emoțiile de luni, absolvenții de clasa a VIII-a așteaptă azi cu sufletul la gură subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Examenul a debutat luni cu proba la Limba română și pentru o parte din elevi va continua și vineri, 26 iunie, cu proba la limba maternă. Subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2026 vor fi publicate pe pagina dedicată de pe edu.ro în jurul orei 15:00, dar și pe antena3.ro, imediat ce vor fi disponibile. De asemenea, baremul de corectare va fi anunțat de aceleași surse.

Proba la Matematică începe la ora 09:00, iar timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. Timpul pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute.

Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute. Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute şi începe după completarea casetei de identificare.

Peste 148.000 de elevi s-au înscris la acest examen, a anunţat într-un comunicat Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care va fi organizat în 2.956 de unităţi de învăţământ sau centre de examen din toată țara. După proba la Limba română, miercuri, 24 iunie, elevii susțin cel de-al doilea examen, la Matematică, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi, 25 iunie, proba la Limba şi literatura maternă.

Ce reguli trebuie să respecte elevii în timpul probei la Matematică

Pentru a nu risca excluderea din examen, elevii trebuie să respecte o serie de reguli menite să asigure buna desfășurare a probei și să prevină fraudele.

Astfel, accesul elevilor în unităţile de învăţământ și centre de examen este permis între orele 8:00 și 8:30. Cine nu se prezintă în acest interval riscă să nu fie lăsat să susțină proba.

Elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor şi a desenelor se poate folosi şi creion negru.

Proba începe la ora 9:00, când elevii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne. Pe parcursul examenului pot solicita pagini suplimentare.

Obiecte interzise în sălile de examen:

Ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete (acestea se lasă obligatoriu în sala de depozitare special amenajată),

Telefoane mobile, căști, dispozitive electronice, ceasuri inteligente sau orice alte mijloace de comunicare,

Materiale auxiliare: manuale, culegeri, notițe, fițuici, dicționare, ciorne sau orice însemnări care ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor.

Comunicarea între candidați sau cu exteriorul este strict interzisă. Orice tentativă de copiere duce la eliminarea din examen și la interzicerea participării la sesiunile următoare.

Părinții și profesorii joacă un rol important prin ghidarea elevilor spre respectarea acestor norme, reducând stresul inutil.

Nota de trecere la Evaluarea Națională 2026

La Evaluarea Națională nu există o notă de trecere, așa cum se întâmplă la Bacalaureat. Cu toate acestea, nota cântărește foarte mult în procesul de admitere, astfel că elevii și părinții lor sunt interesați de un rezultat cât mai bun. O notă bună sau foarte bună la Evaluarea Națională 2026 îi crește șansele elevului de a fi admis la unul dintre liceele de top la care speră cu toții.

Dar dacă un elev obține o notă mai mică de 5, acesta nu este declarat „respins” la Evaluarea Națională 2026 și poate participa în continuare la procesul de repartizare computerizată pentru admiterea la liceu.

Media generală la Evaluarea Națională 2026 (calculată din notele la Română, Matematică și, eventual, Limba maternă) contribuie la media de admitere, alături de mediile din clasele V-VIII.

Calendar Evaluarea Națională 2026

8 – 12 iunie 2026: Înscrierea la examen

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00 ; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 – 18:00

; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 – 18:00 2 – 3 iulie 2026: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor

4 – 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după contestații

Rezultate Evaluarea Națională 2026

Primele rezultate la Evaluarea Națională vor fi publicate pe 1 iulie, iar după depunerea contestațiilor și soluționarea acestora, se anunță rezultatele finale, pe 8 data de iulie 2025.

Rezultatele vor fi afișate online, în format anonimizat, și vor rămâne disponibile timp de doi ani, conform Ministerului Educației.

Ca și anul trecut, lucrările vor putea fi consultate după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de depunerea contestațiilor. Elevii vor putea să-și consulte lucrările cel puțin 15 minute și au voie să le compare cu un barem printat al Ministerului Educației și Cercetării, pentru proba respectivă.

Când începe înscrierea la liceu: Calendar admitere la liceu 2026

La data de 9 iulie 2026 va fi afișată ierarhia județeană a absolvenților clasei a VIII-a, stabilită pe baza mediilor obținute la Evaluarea Națională. În perioada 13–20 iulie, elevii vor completa, cu sprijinul diriginților și al părinților, fișele de opțiuni în format electronic.

Rezultatele repartizării vor fi publicate pe 22 iulie, iar între 23 și 28 iulie candidații declarați admiși vor trebui să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost repartizați.

Pentru elevii care nu sunt repartizați în prima etapă sau care nu își depun dosarele în termenul stabilit, este organizată o a doua etapă de admitere, ce debutează la 31 iulie 2026. La aceasta pot participa și absolvenții promoțiilor anterioare care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Calendar admitere la liceu 2026

9 iulie 2026 – Afișarea ierarhiei județene a absolvenților de clasa a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.

13 – 20 iulie 2026 – Completarea fișelor de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.

22 iulie 2026 – Prima repartizare computerizată a candidaților la liceu .

. 23 – 28 iulie 2026 – Depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

31 iulie 2026 – Începerea celei de-a doua etape de repartizare computerizată (pentru elevii nerepartizați sau care nu și-au depus dosarele).

Prin urmare, absolvenții de clasa a VIII-a așteaptă cu nerăbdare să vadă ce subiecte primesc și la Matematică, la Evaluarea Națională 2026, iar după examen, odată cu publicarea baremului, își pot calcula media generală și șansele de a accede la liceul pe care și-l doresc.