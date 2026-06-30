Contestații la Evaluarea Națională 2026: când se pot vizualiza lucrările. Model de cerere

Contestații la Evaluarea Națională 2026: când se pot vizualiza lucrările. Model de cerere FOTO Agerpres

Elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 și nu sunt mulțumiți de notele obținute au posibilitatea să depună contestații, după consultarea lucrărilor. Ministerul Educației a stabilit o procedură clară pentru vizualizarea lucrărilor și pentru reevaluarea acestora, astfel încât fiecare candidat să poată verifica modul în care a fost evaluată lucrarea lui. Iată când pot fi vizualizate lucrările, cum se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026, un model de cerere și ce trebuie să știe elevii înainte de a solicita recorectarea.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate în după amiaza de 30 iunie, cu o zi înainte de data stabilită.

Elevii pot vizualiza lucrările de la Evaluarea Națională 2026

O noutate importantă pentru Evaluarea Națională 2026 este posibilitatea ca elevii să își vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele inițiale s-au afișat pe 30 iunie.

Imediat după afișare, elevii (însoțiți de părinți sau reprezentanți legali pentru minori) pot depune cereri de vizualizare a lucrărilor. Cererile se depun doar pe 1 iulie 2026, în intervalul 14:00 – 18:00, fie fizic la centrul de examen, fie electronic pe adresa de e-mail indicată de unitate.

Vizualizarea propriu-zisă se poate realiza:

În aceeași zi, 1 iulie (de obicei între 17:00 – 18:00, în funcție de programarea centrului);

Sau în zilele de 2 și 3 iulie 2026, între orele 09:00 – 17:00.

Lucrările se consultă în format digital (descărcate din platforma de evaluare) sau fizic, conform procedurii fiecărui centru.

Vizualizarea nu obligă la depunerea unei contestații. Elevii pot analiza baremele, modul de notare și decide ulterior dacă merită să conteste. Această etapă reduce numărul de contestații nejustificate și oferă transparență.

Procedura de depunere a contestațiilor

După vizualizarea lucrărilor, cei care doresc să conteste notele pot depune cererea de contestație tot în perioada 1 – 3 iulie 2026. Cererea se completează pe un model oficial (disponibil la centrele de examen sau pe site-urile inspectoratelor) și se depune la centrul unde s-a susținut examenul.

Contestațiile pot viza una sau mai multe probe (Limbă și literatură română, Matematică, Limba maternă). Este esențial ca cererea să fie motivată clar și să respecte termenul strict.

Comisiile de soluționare reevaluează lucrările în perioada 4 – 7 iulie 2026. Nota finală poate să crească, să scadă sau să rămână neschimbată. Toate modificările sunt comunicate transparent.

Ce riști când depui contestație

Mulți elevi se tem de riscurile contestațiilor la Evaluarea Națională 2026. Principalul aspect este că nota poate să scadă după reevaluare. Comisiile analizează lucrarea cu atenție și aplică baremele riguros, ceea ce înseamnă că o notă inițială poate fi corectată în minus.

De aceea, se recomandă depunerea contestației doar dacă diferența dintre nota așteptată și cea primită este semnificativă (cel puțin 1-2 puncte) și după o analiză atentă a lucrării.

Model de cerere de contestație

Depunerea unei cereri de contestație a lucrării/lucrărilor nu este condiționată de vizualizarea lucrării/lucrărilor, potrivit procedurii.

Iată modelul de cerere:

Model de contestație la Evaluarea Națională 2026 FOTO: edu.ro

Când se afișează rezultatele finale

Rezultatele finale la Evaluarea Naționale 2026 se afișează miercuri, 8 iulie 2026. Acestea sunt notele definitive, după soluționarea tuturor contestațiilor, și reprezintă baza pentru ierarhia la admiterea în învățământul liceal.

Notele se publică atât la centrele de examen, cât și online, sub formă anonimizată (prin coduri individuale). După această dată, nu se mai pot face modificări.