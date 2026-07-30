Șeful ANSVSA anunță o celulă de criză după protestul violent al oierilor: „Le înțeleg nemulțumirea”

2 minute de citit Publicat la 13:45 30 Iul 2026 Modificat la 14:13 30 Iul 2026

Fermierii protestează joi la București. Foto: Agerpres

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a anunțat că autoritățile vor forma joi o celulă de criză pentru a căuta soluții la blocarea exporturilor de oi și capre. Declarația a fost făcută în timp cce mii de fermieri protestează în București, iar în fața sediului instituției au avut loc îmbrânceli cu jandarmii.

Bociu a spus că înțelege nemulțumirea crescătorilor de animale, dar le-a cerut tuturor celor implicați să colaboreze pentru rezolvarea crizei.

„Le înțeleg nemulțumirea, dar, în astfel de momente, dacă nu dăm dovadă de înțelegere și unitate, nu rezolvăm nimic”, a declarat președintele ANSVSA.

Alexandru Bociu a anunțat că, în cursul zilei de joi, continuă discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene.

La ora 16:00 este programată o ședință cu epidemiologii din România, iar o oră mai târziu va fi convocată celula de criză. La ambele întâlniri va participa și vicepremierul Tánczos Barna, care ocupă interimar și funcția de ministru al Agriculturii.

Șeful ANSVSA a afirmat că autoritățile încearcă de aproape o lună să găsească o soluție pentru reluarea exporturilor.

„În urmă cu aproape o lună am primit o decizie de la Comisie de a închide exporturile. De atunci, împreună cu vicepremierul Tánczos Barna, am efectuat vizite la Comisie pentru a găsi soluții pentru a ieși din această criză. Am avut ședințe și discuții cu experții Comisiei în această perioadă”, a declarat acesta.

Bociu: ANSVSA nu susține vaccinarea în masă

Președintele ANSVSA a respins informațiile potrivit cărora instituția ar pregăti vaccinarea tuturor oilor din România.

„Au fost speculații. ANSVSA nu susține vaccinarea în masă la oi”, a spus Bociu.

El a argumentat că o campanie națională de vaccinare ar putea afecta vânzarea animalelor și a produselor românești pe piața europeană.

Bociu a subliniat importanța economică a sectorului și a spus că România obține anual aproximativ 500 de milioane de euro din aceste exporturi.

„Reușim să aducem 500 de milioane de euro pe an din exporturi. Dar primim o decizie din partea Comisiei să oprim exportul, deși suntem numărul 1 în Europa la acest capitol”, a afirmat șeful ANSVSA.

Restricțiile au fost impuse în contextul cazurilor de pestă a micilor rumegătoare. Crescătorii susțin că blocarea exporturilor le provoacă pierderi uriașe și cer reluarea urgentă a comerțului cu animale vii, acordarea de despăgubiri și demisia lui Alexandru Bociu.

Protest cu incidente în fața ANSVSA

Fermierii veniți la București au încercat joi dimineață să intre în sediul ANSVSA pentru a discuta cu președintele instituției.

Potrivit Jandarmeriei, o parte dintre participanți au forțat gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine. Jandarmii au folosit spray iritant-lacrimogen pentru a-i opri.

Ulterior, protestatarii au plecat spre Piața Victoriei, unde și-au continuat manifestația în fața Guvernului. Principalele lor revendicări sunt deblocarea exporturilor de oi și capre, plata despăgubirilor, suportarea din fonduri publice a costurilor vaccinării și demisia conducerii ANSVSA.