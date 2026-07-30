Încă o amenințare cu bombă la Autoritatea Navală Română, a doua zi consecutiv. Portul Constanța a fost închis în timpul verificărilor

<1 minut de citit Publicat la 12:37 30 Iul 2026 Modificat la 12:37 30 Iul 2026

Evacuare în Portul Constanța, toate manevrele pentru nave au fost suspendate. FOTO: Antena 3 CNN

Încă o amenințare cu bombă a fost primită joi, la sediul Autorității Navale Române, pentru a doua zi consecutiv. Manevrele în Portul Constanța au fost suspendate din motive de securitate. Verificările au stabilit că a fost o alarmă falsă.

Activitatea a fost suspendată în Portul Constanța în jurul orei 12.00, după ce s-au primit apeluri cu privire la o amenințare cu bombă.

La sediul ANR amenințarea a fost transmisă tot prin apel telefonic, ca și miercuri.

S-a decis ca pentru o perioadă să fie suspendate intrîrile și ieșirile din Portul Constanța pentru toate navele.

De aemenea, din sediul ANR au fost evacuate toate persoanele.

După ce s-au făcut verificările necesare, s-a constatat că a fost o alertă falsă.

Manevrele în Portul Constanța au fost suspendate, miercuri, din motive de securitate, după ce s-au primit două apeluri în limba română, privind amenințări cu bombă.

Apelurile, care erau în limba română, amenințau că sunt 5 bombe puse în clădirea Portului și în Terminalul Pasageri: "Dacă nu vrei să te rănești, cel mai bine este să pleci".

La fața locului au intervenit echipaje antitero și ISU, pompieri și o ambulanță SMURD. După verificări s-a constatat că alarma a fost falsă.