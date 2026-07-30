Încă o amenințare cu bombă la Autoritatea Navală Română, a doua zi consecutiv. Portul Constanța a fost închis în timpul verificărilor

Încă o amenințare cu bombă a fost primită joi, la sediul Autorității Navale Române, pentru a doua zi consecutiv. Manevrele în Portul Constanța au fost suspendate din motive de securitate. Verificările au stabilit că a fost o alarmă falsă.
Activitatea a fost suspendată în Portul Constanța în jurul orei 12.00, după ce s-au primit apeluri cu privire la o amenințare cu bombă.
La sediul ANR amenințarea a fost transmisă tot prin apel telefonic, ca și miercuri.
S-a decis ca pentru o perioadă să fie suspendate intrîrile și ieșirile din Portul Constanța pentru toate navele.
De aemenea, din sediul ANR au fost evacuate toate persoanele.
După ce s-au făcut verificările necesare, s-a constatat că a fost o alertă falsă.
Manevrele în Portul Constanța au fost suspendate, miercuri, din motive de securitate, după ce s-au primit două apeluri în limba română, privind amenințări cu bombă.
Apelurile, care erau în limba română, amenințau că sunt 5 bombe puse în clădirea Portului și în Terminalul Pasageri: "Dacă nu vrei să te rănești, cel mai bine este să pleci".
La fața locului au intervenit echipaje antitero și ISU, pompieri și o ambulanță SMURD. După verificări s-a constatat că alarma a fost falsă.