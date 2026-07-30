Exporturile de petrol kazah sunt din nou în pericol. Un petrolier al Chevron a fost lovit de drone când încărca petrol la conducta CPC

CPC este o conductă petrolieră de 1.510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. Sursă foto: Facebook/CPC

Petrolierul Nisson Sifnos, sub pavilionul Insulelor Marshall şi deţinut de Tengizchevroil LLP (o companie a Chevron), a fost atacat joi, în timp ce încărca petrol la terminalul petrolier offshore cu un singur punct de ancorare VPU-3 al CPC (conducta Caspian Pipeline Consortium), a informat într-un comunicat operatorul oleoductului CPC.

"În urma atacului cu dronă din zona colectoare de primire a ţiţeiului, a izbucnit un incendiu la puntea pentru mărfuri, care a fost stins de echipajul petrolierului, ajutat de trei nave de sprijin ale CPC. Nu s-au înregistrat răniţi sau victime în rândul angajaţilor sau contractorilor CPC. Încărcarea petrolului a fost suspendată, iar facilităţile conductei operează normal", se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

În plus, în apele teritoriale, la şase mile marine de terminalul marin CPC, petrolierul Marathi, sub pavilionul Insulelor Man, a fost de asemenea atacat, când se deplasa spre locul de unde încărca petrol, la terminalul marin CPC.

"Aceste evenimente arată că solicitările Republicii Kazahstan şi ale altor acţionari străini ai CPC - inclusiv Departamentului de Stat al SUA, privind inadmisibilitatea utilizării forţei împotriva instalaţiilor de infrastructură energetică internaţională, fapt care generează riscuri pentru securitatea energetică globală, perturbă mecanismele comerţului internaţional neîntrerupt cu resurse energetice şi cauzează prejudicii semnificative intereselor economice ale Republicii Kazahstan şi ale acţionarilor occidentali ai CPC, precum şi expeditorilor încărcăturilor prin CPC, inclusiv Chevron, ExxonMobil, Eni, Total, Shell şi alţii - au fost ignorate. Astfel de atacuri teroriste pun, de asemenea, în pericol vieţile echipajelor internaţionale de pe petroliere şi generează riscuri ecologice semnificative în Marea Neagră, întrucât un atac asupra unei nave în apropierea terminalului de încărcare ar putea duce la incendierea întregii nave şi la o deversare masivă de petrol", a avertizat operatorul oleoductul CPC.

Luni, Kazahstanul a reluat exporturile de ţiţei prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), după ce consorţiul a reînceput să accepte petrol de la transportatori şi a reluat operaţiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, a anunţat Ministerul kazah al Energiei.

Ministerul a precizat că operaţiunile la terminal vor continua, evaluând permanent securitatea şi respectând toate cerinţele necesare de securitate. În plus, oficialii rămân în contact constant cu conducerea CPC şi companiile majore de petrol şi vor continua să-şi coordoneze eforturile pentru a asigura un transport fără întreruperi al petrolului din Kazahstan.

Anunţul vine după suspendarea temporară a operaţiunilor de încărcare la CPC de săptămâna trecută, în urma unor atacuri cu drone. Suspendarea încărcărilor în conducta CPC, prin care este exportat aproape 2% din petrolul global, intensifică îngrijorările globale legate de livrările de petrol, deoarece războiul din Iran a perturbat deja aprovizionarea cu petrol din Arabia Saudită şi alţi producători din Golf.

CPC este o conductă petrolieră de 1.510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. Petrolul încărcat la Novorossiisk este apoi transportat cu petroliere către pieţele mondiale. Prin conducta CPC sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale precum Chevron, ExxonMobil, Eni sau Shell, dar ea este folosită şi pentru transportul petrolului rusesc.

România este dependentă de importurile de petrol din Kazahstan.