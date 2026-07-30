Descoperire arheologică sub junglă: Laserele dezvăluie sute de geoglife create de o civilizație antică misterioasă din pădurea Amazon

3 minute de citit Publicat la 11:35 30 Iul 2026 Modificat la 11:36 30 Iul 2026

Arheologii au descoperit sute de geoglife antice construite de civilizația Aquiry în Amazon. Nature 2026/ Pärssinen, M., Kalliola, R., Ranzi, A. et al.

Folosind tehnologia de scanare laser pentru a privi sub stratul dens de vegetație al pădurii tropicale amazoniene, arheologii au descoperit sute de lucrări de pământ antice construite de o societate complexă și enigmatică în urmă cu peste două milenii, potrivit unui nou studiu.

Această civilizație străveche, numită Aquiry, a apărut în urmă cu aproximativ 2.500 de ani pe teritoriul actual al Braziliei. Pe baza numărului impresionant de lucrări de pământ descoperite, cercetătorii sugerează că populația Aquiry ar fi putut ajunge la 3 milioane de oameni înainte ca această societate să dispară.

„Culturile și societățile care au alcătuit Aquiry împărtășeau o viziune comună asupra lumii și construiau centre ceremoniale sub forma unor structuri geometrice monumentale, caracterizate prin șanțuri adânci și terasamente exterioare înalte, cunoscute în general drept geoglife amazoniene”, a declarat, pentru Live Science, Martti Pärssinen, arheolog la Universitatea din Helsinki.

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În noul studiu, publicat miercuri, 29 iulie, în revista Nature, Pärssinen și colegii săi au prezentat rezultatele unei cercetări care a analizat aproape 4.500 de kilometri pătrați din pădurea amazoniană.

Investigația a scos la iveală 396 de geoglife noi și le-a permis cercetătorilor să estimeze mai precis întinderea geografică a civilizației Aquiry.

Pärssinen studiază de peste două decenii structurile geometrice din pământ descoperite în statul Acre din Brazilia. Într-un studiu publicat în 2021, el a introdus oficial denumirea de Aquiry pentru această civilizație antică multiculturală, numită după râul Acre, care curge din Peru și Bolivia prin actualele state braziliene Acre și Amazonas.

Termenul Aquiry înseamnă „râul caimanilor” în limba vorbită de populația indigenă Arawakan.

Tehnologia laser a dezvăluit o civilizație ascunsă sub junglă

Din cauza vegetației extrem de dense a pădurii tropicale, cercetările arheologice din această regiune au fost mult timp limitate.

Cele mai multe dovezi despre civilizația Aquiry provin din scanări lidar și tehnologii de scanare laser aeriană, care au identificat geoglife monumentale construite între 600 î.Hr. și 850 d.Hr., potrivit studiului.

Oamenii acestei civilizații locuiau în case lungi destinate mai multor familii, construite în jurul acestor structuri de pământ, și cultivau plante precum porumbul și dovleacul.

„Conform tradițiilor orale ale populațiilor native, centrele Aquiry au fost construite pentru a încuraja relațiile dintre comunități și cu ființe importante din lumea spirituală”, a explicat Pärssinen.

Aceste centre aveau și roluri sociale și politice, fiind folosite pentru întâlniri, luarea deciziilor și pentru ca liderii comunităților să își demonstreze generozitatea.

Peste 20.000 de geoglife ar putea fi încă nedescoperite

Până în prezent, arheologii au identificat aproximativ 1.700 de geoglife în această regiune.

Cercetătorii cred însă că numărul real este mult mai mare și estimează că peste 20.000 de structuri de pământ Aquiry ar putea exista încă în zone care nu au fost cercetate.

Pornind de la estimarea că fiecare geoglif necesita în medie aproximativ 300 de oameni pentru construcție și întreținere, cercetătorii au calculat că civilizația Aquiry ar fi atins apogeul între anii 100 și 300 d.Hr., când populația sa ar fi fost cuprinsă între 1,25 milioane și 3 milioane de oameni.

Legătura cu misterioasele linii Nazca

Geoglife similare, datând din perioada 200 î.Hr. – 500 d.Hr., au fost descoperite și în Peru.

Cunoscute drept Liniile Nazca, aceste structuri reprezintă animale, oameni, plante și figuri fantastice, alături de forme geometrice.

Populația Nazca era o societate regională interconectată formată din agricultori precoloniali, capabilă să supraviețuiască într-un mediu geografic dificil.

Totuși, această civilizație se afla la aproximativ 1.700 de kilometri distanță de teritoriile Aquiry.

„Geoglifele Nazca reprezintă un fenomen diferit și probabil nu au avut legătură cu civilizația Aquiry”, a spus Pärssinen.

„Cu toate acestea, în ambele cazuri, drumurile și liniile drepte, precum și formele și motivele geometrice, sunt cel mai bine observate din aer.”

De ce a dispărut civilizația Aquiry?

Prezența miilor de geoglife în sud-vestul Amazonului îi determină pe arheologi să regândească modul în care sunt privite civilizațiile precoloniale și dezvoltarea urbană din America de Sud.

În același timp, descoperirile ridică întrebări despre dispariția civilizației Aquiry.

„Nu știm de ce geoglifele au fost abandonate brusc între anii 850 și 950 d.Hr.”, a declarat Pärssinen.

Potrivit acestuia, dovezile existente indică „un colaps relativ rapid”, care ar putea avea legătură cu dispariția altor mari puteri precoloniale, inclusiv civilizația Maya clasică din America Centrală și civilizațiile Tiwanaku și Wari din Anzi.